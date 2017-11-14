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Futbol

Gianluigi Buffon, milli formasına gözyaşlarıyla veda etti

14 Kasım 2017 Salı, 19:25:32 | Güncelleme: HABERTURK.COM

  • 1 Buffon milli takımı ağlayarak bıraktı
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    Futbolda sürekli olması beklenen şeyler vardır. İspanya'da şampiyonluk yarışının Barcelona ve Real Madrid arasında geçmesi, Eredivisie'de maçların bol gollü sonuçlanması, İtalya'nın Dünya Kupası'na katılması gibi... 

     

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  • 2 Buffon milli takımı ağlayarak bıraktı
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    Değişen zamanla birlikte buna yeni sermayesiyle PSG'nin Ligue 1'i domine etmesi, Avrupa'da biraz dikkat çeken futbolcuların Çin'e gitmesi gibi şeyler eklendi. Zaman bize İtalya'nın Dünya Kupası'na katılamayacağı günleri de getirdi!

     

  • 3 Buffon milli takımı ağlayarak bıraktı
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    İspanya ile birlikte yer aldığı 2018 Dünya Kupası Elemeleri grubunu 2. sırada tamamlayan İtalya, play-off'ta İsveç ile eşleşti. Gök Maviler iki maç sonunda rakibine gol dahi atamadan Rusya biletini İsveç'e kaptırdı ve 1958'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'ndan uzak kaldı. 2004 Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı turnuva dışına iten İsveç, 13 yıl sonra bunu bir kez daha yaptı. Ancak bu sefer daha erken! 

     

  • 4 Buffon milli takımı ağlayarak bıraktı
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    Birçokları için bunun kadar hüzünlü olan diğer bir şey ise 39 yaşındaki efsane kaleci Gianluigi Buffon'un maç sonunda milli takım kariyerini noktaladığını ağlayarak açıklamasıydı.

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  • 5 Buffon milli takımı ağlayarak bıraktı
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    İlerleyen yaşına rağmen kaleyi kimselere kaptırmayan, hala üst düzey performans sergileyen file bekçisi, daha önce Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak istediğini dile getirmiş ancak ucundan dönmüştü. 

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Yorumlar 6
  • Misafir 19 dakika önce
    İtalyanın gelmiş geçmiş en iyi kalecisi
  • Misafir 1 saat önce
    berbat bir yazı, çok krişe olmuş
  • Misafir 20 dakika önce
    klişe olabilir mi acaba?:joy:
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