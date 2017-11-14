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İspanya ile birlikte yer aldığı 2018 Dünya Kupası Elemeleri grubunu 2. sırada tamamlayan İtalya, play-off'ta İsveç ile eşleşti. Gök Maviler iki maç sonunda rakibine gol dahi atamadan Rusya biletini İsveç'e kaptırdı ve 1958'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'ndan uzak kaldı. 2004 Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı turnuva dışına iten İsveç, 13 yıl sonra bunu bir kez daha yaptı. Ancak bu sefer daha erken!