Gianluigi Buffon, milli formasına gözyaşlarıyla veda etti
14 Kasım 2017 Salı, 19:25:32 | Güncelleme:
HABERTURK.COM
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Futbolda sürekli olması beklenen şeyler vardır. İspanya'da şampiyonluk yarışının Barcelona ve Real Madrid arasında geçmesi, Eredivisie'de maçların bol gollü sonuçlanması, İtalya'nın Dünya Kupası'na katılması gibi...
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Değişen zamanla birlikte buna yeni sermayesiyle PSG'nin Ligue 1'i domine etmesi, Avrupa'da biraz dikkat çeken futbolcuların Çin'e gitmesi gibi şeyler eklendi. Zaman bize İtalya'nın Dünya Kupası'na katılamayacağı günleri de getirdi!
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İspanya ile birlikte yer aldığı 2018 Dünya Kupası Elemeleri grubunu 2. sırada tamamlayan İtalya, play-off'ta İsveç ile eşleşti. Gök Maviler iki maç sonunda rakibine gol dahi atamadan Rusya biletini İsveç'e kaptırdı ve 1958'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'ndan uzak kaldı. 2004 Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı turnuva dışına iten İsveç, 13 yıl sonra bunu bir kez daha yaptı. Ancak bu sefer daha erken!
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Birçokları için bunun kadar hüzünlü olan diğer bir şey ise 39 yaşındaki efsane kaleci Gianluigi Buffon'un maç sonunda milli takım kariyerini noktaladığını ağlayarak açıklamasıydı.
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İlerleyen yaşına rağmen kaleyi kimselere kaptırmayan, hala üst düzey performans sergileyen file bekçisi, daha önce Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak istediğini dile getirmiş ancak ucundan dönmüştü.
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Tüm futbolculara örnek olması gereken bir profesyonelin maç sonu açıklamaları da alışık olmadığımız türdendi. Hele de takım arkadaşına silah çekilen, gazetecilere saldırılan, beylik laflarla dolu adam edebiyatının yapılıp başarısızlığı başka faktörlere bağlayan bir milli takım ortamına alışık olan bizler için.
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İtalya'nın oynadığı son 5 Dünya Kupası kadrosunda da yer alan Buffon, görkemli bir kariyer sonunu kaçırdığı dakikalarda kendi için değil, ülkesi adına üzüldüğünü dile getirdi.
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Buffon "Kendim için değil, İtalya futbolu adına çok üzgünüm. Ülkemiz için çok şey ifade eden bir konuda başarısız olduk. Burada tek suçlu yok, bir günah keçisi aramamalıyız. Birlikte kazandık ve birlikte kaybettik. Herkes eşit derecede suçlu" ifadelerini kullandı.
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Kariyerinde binin üzerinde profesyonel maça çıkmış, rekor üstüne rekor kırmış bir insanın bu olgunluğu normal karşılanabilir. Ancak Buffon, kaleciliği tarif ederken bunu mazoşizme benzetiyor hatta kaleye geçmesini aptallığa bağlıyor! Peki buna rağmen böyle bir kariyeri nasıl yaptı?
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Babası Avrupa Atletizm Gençler Şampiyonası'nda ikinci, annesi ise şampiyon atışçı olan tecrübeli kalecinin iki kardeşi voleybolcu, dedesinin kuzeni Lorenzo Buffon ise Milan ve Inter'de top koşturmuş bir futbolcu.
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Lorenzo'yu örnek alarak kaleciliği seçmiş olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Sporcu gibi yaşamayı ve sporcu olarak kariyer yapmayı küçük yaşta öğrenen Buffon'un hayali forvet olmaktı!
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Futbola orta saha olarak başlayan efsane eldiven, "Her çocuk futbol oynamaya, gol atma isteğiyle başlar. Ben de onlardan biriydim." diyor.
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"Bir süre de forvet olarak oynadım. Sonra babamın itirazlarına rağmen Kamerunlu kaleci Thomas N’Kono gibi olmak istedim, bir aptal gibi. 1990 Dünya Kupası’ndaki performansı dün gibi gözümün önünde!"
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13 yaşındayken Bologna ve Milan'dan teklif almasına rağmen Parma altyapısına girdi. Antrenmanlara trenle gidip gelirken 1995 yılında ilk maçına çıktı ve rekor kırdı!
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19 Kasım 1995'te Milan'la oynanan mücadelede 17 yıl 295 günle Serie A tarihinin en genç kalecisi oldu. İlk maçında karşısında Ballon d'Or kazanmış Roberto Baggio, George Weah ve onlar kadar iyi futbolcu olan Marco Simone vardı. Buffon mücadeleyi gol yemeden tamamlayarak gözdağı verdi!
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İtalya'nın efsane kalecilerinden Dino Zoff o maçı şöyle anlatıyor: "İlk maçında sahaya böyle bir karakter ve kalite koyan, böyle bir duruş sergileyen futbolcu görmemiştim!"
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Bundan 2 yıl sonra ise milli formayı ilk kez üzerine giydi. İtalya 1998 Dünya Kupası için Rusya'yla Moskova'da soğuk bir ortamda play-off maçı oynuyordu. 32. dakikada Gianluca Pagliuca sakatlandı. Buffon oyuna girerken İtalyanların birçoğunu korku kapladı.
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Soğuk hava, İtalya'nın Rusya karşısındaki kötü istatistiği ve çaylak bir kaleci... Her şey Rusya'nın lehine olsa da Buffon mücadelede birçok kurtarış yaptı ve karşılaşma 1-1 sonuçlandı. İtalya, Napoli'deki mücadeleyi 1-0 kazanarak Fransa 98 biletini kaptı!
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Genç yaşlarında Parma'nın altın çağında başrol oyunculardan biri oldu. Geçirdiği 4 sezonda Buffon ilk Avrupa zaferini, UEFA Kupası'yla yaşadı. İtalya Kupası'nı da kazandı. Parma'yla Serie A'yı 4. sırada bitirdi ve Ballon d'Or için ilk adaylığını yaşadı.
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53 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Juventus'un yolunu tuttuğunda ise egosu okşandı! Tarihin en pahalı kalecisi oldu! "Benim için çok tatmin ediciydi. Kendimi baskı altında da hissetmedim." diyor Buffon transferi için.
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"Juventus bana inandı ve kulübü zarara uğratmayacağımdan emin olarak bu parayı ödedi. Ben de onları haklı çıkarmak için elimden geleni yaptım. Artık insanlar iyi bir kalecinin takımlar için hayati önem taşıdığını, bazen iyi bir forvetten de kıymetli olduğunu kabul etmeli."
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2002 yılında 34 maçta sadece 22 gol yedi, yerel ödülleri topladı. UEFA Yılın Takımı'na aday gösterilse de Rüştü Reçber'e geçildi. 2004'e gelindiğinde Juventus'la birçok başarı kazandı, Pele tarafından "Yaşayan en iyi 125 futbolcu" listesinde gösterildi. UEFA Yılın Takımı'na bu kez seçildi.
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2005 yılında Kaka'yla çarpıştı, omzundan sakatlandı. 12 Mayıs 2006'da Calciopoli skandalı patlak verdi. Juventus şikeyle suçlanıyordu. Buffon kendi isteğiyle savcılara ifade verdi ve sorgulandı. Juventus'un son 2 şampiyonluğu geri alındı ve Torino ekibi Serie B'ye düşürüldü. Yaprak dökümü başladı...
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O yaz Zlatan Ibrahimovic, Emerson, Gianluca Zambrotta, Patrick Vieira, Fabio Cannavaro, Lilian Thuram gibi yıldızlar kulüpten ayrıldı ancak Buffon gemiyi terk etmedi! Juventus'ta kalma kararını çok kolay aldığını söylüyor efsane. "Juventus'ta kalma kararı çok kolay verildi. Önüme o kadar büyük bir para attılar ki! Şaka yapıyorum!"
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"Serie B’de oynamak tabii ki mantıklı bir seçim değildi ama zaten bu seçimi mantığımı kullanarak yapmamıştım, buna kalbim karar verdi. Diğer oyuncular farklı seçimler yapmışlardı ama ben ne hissettiğime önem verdim. Hayatta yaptığınız seçimler zor olabilir, hayatınızı alt üst edebilir ancak sizi olduğunuz kişiye dönüştürürler. Serie B deneyimi de benim için aynen böyleydi."
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Juventus Serie B'yi şampiyon olarak tamamladı ve Serie A'ya hemen döndü. Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, "Buffon tarihin en önemli kalecilerinden biri. Serie B'deyken bile sadakatini gösterdi. Bu harika bir duruştu" diyor.
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Ertesi sezon Juventus için zorluydu. Inter rakiplerine nazaran fazla güçlenmişti. Juve, Tiago, Vincenzo Iaquinta, Mohamed Sissoko gibi transferlerle o sezonu Claudio Ranieri önderliğinde 3. sırada tamamladı. Buffon dönem dönem sakatlıklarla boğuştu ancak Juventus'la 2013 yılına kadar sözleşme uzattı.
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2006'da ağır bir depresyon süreci başladı. Buffon o günleri "Başlarda durumu kendime saklamak zorundaydım çünkü göz önünde olan biri olarak bunu paylaşmam kolay değildi." sözleriyle anlatıyor ve ekliyor:
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"Sonra bu üzerimde dayanılmaz bir sıkıntı yarattı ve yavaş yavaş ailemle, arkadaşlarımla konuşmaya başladım. Maçlara çıkmamak aklımın ucundan bile geçmedi çünkü bana güvenen insanları yarı yolda bırakamazdım. Psikolojik destek alarak bundan kurtulmaya çalıştım. Kolay olmadı."
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Dünya Kupası öncesinde Buffon harika bir form grafiği yakalamıştı. Bu formu dünyanın en büyük organizasyonunda da sürdü. İtalya kupaya uzanırken Buffon 7 maçta sadece 2 gol yedi, biri finalde geldi. Kalesini 453 dakika gole kapatarak Walter Zenga'nın 1990'daki rekorunu kırmaya yaklaştı ancak başaramadı.
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Sakatlıklar tecrübeli eldivenin peşini 2011 yılına kadar bırakmadı. Juventus rakiplerine yetişmekle uğraşırken 2010-11 sezonu kabus gibiydi. Juventus, ligi 7. sırada tamamladı ve 1990-91 sezonundan sonra ilk kez Avrupa dışında kaldı!
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2011-2012 sezonuyla birlikte Juventus'ta bir şeyler değişti. Kulübün eski oyuncusu Antonio Conte siyah-beyazlıların başına geçti, 3-5-2 dizilimli sistemiyle Juve'yi tırmanışa geçirdi. Buffon o sezon ligde 21 maçta gol yemedi ve kişisel rekorunu kırdı. Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla kurtarış oranına sahip olan kaleciydi.
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Hikayenin sonrası bizler için biraz tanıdık. Juventus, Serie A'yı domine ederken Buffon'un sıkça dile getirdiği Şampiyonlar Ligi'nde ise zafer bir türlü gelmedi. 2014-15 sezonunda kupaya çok yaklaşan Torino temsilcisi, Real Madrid'e 4-1 kaybetti.
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Buffon bu aralıkta 38 yaşındayken Serie A'da 22 yıldır kırılmayan gol yememe rekorunu kırdı. Hasta olmasına rağmen Torino derbisinde kaleye geçti ve gol yememe süresini 973 dakikaya çıkardı!
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Tecrübeli eldiven maç sonunda "Ateşim olmasına rağmen derbiyi kaçıramazdım. Rekor, 4 dakika içinde kırılacaktı dolayısıyla rekora değil galibiyete odaklanmıştım." dedi.
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39 yaşına geldiğinde ise Juventus'un Sampdoria'yı 1-0 yendiği mücadelede ligde en çok forma giyen Juventuslu oldu.
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Mart 2017'de ise 1000. maçına çıktı! Profesyonel düzeyde 1000 maç oynamak için gereken çaba, özgüven ve tutkuyu hayal edebiliyor musunuz? Bir de bunu futbolun en üst seviyelerinde yapıldığını düşünün!
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O güne kadar Juventus'la 612, Parma'yla 220, İtalya'yla 167 mücadelede forma giyen Buffon, Arnavutluk mücadelesinde sahaya adım atarak profesyonel kariyerindeki 1000. maçına çıktı.
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Efsanevi kaleci Kicker'e verdiği röportajda yıllarca üst seviyede oynamasının sırrını paylaştı. “Yıllarca beni neyin oynamaya ittiğini merak etmişimdir” diyordu Buffon. “Bu düşünce kolayca motive olmamı sağlıyor. Şampiyonlar Ligi’ni kazanmış olsaydım, muhtemelen bu kadar iştahlı olmazdım”
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Juventus bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yla aynı grupta yer alıyor ve 4 maçta 7 puanla ikinci sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar için her şey toz pembe gitmezken Buffon gelecekte ne yapacağına ufak ufak karar vermiş durumda.
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Sky Italia kanalına konuşan 39 yaşındaki Buffon, yeşil sahalardan emekli olmayı ciddi olarak planladığını belirterek, "Bu benim son sezonum. Futbolu bırakma konusunda kararlıyım. Bir veya iki yıl daha oynamak bana bir şey getirmez." ifadelerini kullandı.
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Buffon'un kararından döndürebilecek tek şey ise Şampiyonlar Ligi zaferi. "Emeklilik kararımı sadece Şampiyonlar Ligi'nde kupa kazanırsak ertelerim. Dünya Kulüpler Kupası'nda oynamak için bir sezon daha devam ederim." dedi efsanevi kaleci.
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Dünkü maça dönersek İsveçli futbolcular, ülke basını tarafından kahraman ilan edildi. Teknik direktör Janne Andersson övülmesine övülürken Gian Piero Ventura'nın kovulması bekleniyor. İtalya'nın gol atması gereken dakikalarda oyuna girmesi istenen defansif orta saha oyuncusu Daniele De Rossi hocalarıyla tartıştı ve "Gol atmamız gerekiyor niye ben giriyorum" dedi.
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Janne Andersson ise maç sonunda soyunma odasında çöpleri topladı. Dünya Kupası bileti kazanmış bir teknik direktör, kutlama sonrasında soyunma odasında yere atılan çöpleri elleriyle topladı!
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Görmeye pek alışmadığımız bu tablolardan yine efsane Buffon'a dönelim. İtalyan efsane, genç kalecilere tavsiyesi sorulduğunda verdiği cevapla yine fark yarattı;
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"Pozisyonunuzu değiştirin! Hayır, gülmüyorum. Kesinlikle ciddiyim! Bu işi yapmak için gerçek bir mazoşist olmalısınız! Ve biraz da deli! Bunu şurdan anlayabilirsiniz: Ayakla oynanan bir oyunda ellerinle skoru belirliyorsun!"
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