Trabzon bugün ikinci iftarını yapacak. İftar saatine hazırlık yapmak isteyenler Trabzon'da oruç saat kaçta açılacak, iftar saat kaçta? sorularını merak ediyorlar. Diyanet'in yayınladığı 2018 Ramazan imsakisine göre işte Trabzon'da iftar ve sahur vakitleri...





Trabzon İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 17.05.2018 03:08 04:55 12:24 16:18 19:40 21:20 18.05.2018 03:06 04:54 12:24 16:19 19:41 21:21 19.05.2018 03:05 04:53 12:24 16:19 19:42 21:23 20.05.2018 03:03 04:52 12:24 16:19 19:43 21:24 21.05.2018 03:02 04:52 12:24 16:19 19:44 21:26 22.05.2018 03:00 04:51 12:24 16:20 19:45 21:27 23.05.2018 02:59 04:50 12:24 16:20 19:46 21:29

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Trabzonlular ikinci iftara hazırlanıyor. Dün Trabzon'da iftar saat 19:39'da yapıldı. Bugün iftar vakti ise 19.40 olacak. Böylelikle 2. oruçta bitmiş olacak.Trabzon'da bugün sahur 03.07'e kadar gerçekleşti. Okunan ezan ile birlikte ikinci oruca niyet edildi. 18 Mayıs 2018 Cuma günü sahur 03:06'a kadar olacak. İmsak saat 03:06'da gerçekleşecek.Diyanet takvimine göre Trabzon Ramazan imsakiye saati aşağıdadır. Trabzon için iftar ve sahur vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı resmi web sitesinden alınmaktadır.