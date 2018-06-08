Bülent Arınç, Habertürk TV'de Kübra Par ve Eren Eğilmez'in yönettiği programda gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

ABDULLAH GÜL'ÜN ADAYLIĞI

Bülent Arınç, ''Gül'ün ismi üzerinde muhtemel bir cumhurbaşkanı adayı olarak konuşulması eski. Ancak çatı adayı olarak gösterilmesi, erken seçimin ardından gündeme geldi. Bunda birkaç hususu yanlış buldum'' dedi.

Arınç, ''Biz birimizin hayır diyeceğine evet demeyecek isimlerdik. Parti'yi yeni kurduğumuz halde 15 ayda 363 vekil çıkardık. Pek çok parti baraj altı kaldı. Millet bizim aile fotoğrafımızı beğendi. Erbakan hocanın yanında başladığım siyasi tecrübeme 7 Haziran'da son verdim. 2007'de de 2011'de de hepsinde de başarı elde ettik. 7 Haziran'da millet bize bir ders verdi. Dersi ne kadar aldık bilmiyorum. 1 Kasım'da tekrar zafer elde ettik'' ifadelerini kullandı.

Abdullah Gül'ü 1991'den beri tanıdığını hatırlatan Arınç, ''14 Mayıs 2000 Fazilet Partisi kongresinden beri bir kader beraberliğimiz var. Onun Tayyip Bey'in karşısına geçecek olmasını kabul edemeyiz'' dedi.

Bülent Arınç, ''Her şeyi benimle paylaşan insanların bu konuyu benimle paylaşmamalarına şaşırdım''dedi ve Gül'ün adaylığından haberi olmadığını söyledi.

''Ankara'daki arkadaşlarıma sordum. 'Bu gelişmelerden haberiniz var mı?' dedim. On kişiden biri biliyor çıktı. Abdullah Gül, Bir gelişmeyi bekliyor ve bu gelişmenin sonucunu aldıktan sonra karar verecek veya bu tekliflere hayır diyecek diye düşündük'' dedi.

Arınç, ''Erdoğan'ın çok hatası olsa dahi kendi geleneğimizde dava arkadaşımızın karşısına çıkıp muhalefetin adayı olmak yok'' şeklinde konuştu.

Arınç, ''CHP İnce'yi aday yaparak, kendi içerisinden bir aday çıkararak oylarını ciddi konsolide etti, doğrusu oldu'' dedi.

''ELEŞTİRİLERİM TEPKİ ALDI''

Bülent Arınç ''Yanlış gördüğümü zamanında ve zemininde söylerim, dışarıda bana sorulursa da doğru düşüncemi söylerim. Ama O'nun(Erdoğan'ın) yoluna devam etmesi lazım, burada ben nefsime uyup da 'şununla bir kavgaya gireyim' diyemem. Kendi tarzımı böyle tercih ettim. Dışarıda yaptığım eleştirilerde tepki aldığımı gördüm. Parti tabanında da Erdoğan nezdinde de bu oldu. Ben alkış almak için hataları söylemiyorum'' ifadelerini kullandı.

Arınç ''Sayın Erdoğan'ı seviyorum ve O'na güveniyorum. Bizi kuruculuktan çıkaranlar vardı ama Sayın Erdoğan çağırdı, konuştuk.'' dedi.

Gazeteci Nagehan Alçı tarafından 17/25 Aralık sürecine dair özeleştiri yapıp yapmadığı sorulması üzerine Bülent Arınç ''Aktif siyasete girme niyetinde değilim, ben Sayın Cumhurbaşkanı'na, 'deneyimlerimiz konusundan bizden istifade etmek isterseniz makam talep etmeden bunları yaparız' dedim. Ben fazlası ile yaptım tekrar başlamaya niyetim yok'' cevabını verdi.

Arınç, ''Devlet başkanları bazı alanlarda özel görevliler belirleyebilir. Bize inanan Türkiye'de ve yurtdışında bir toplum var, Ben beş yıl boyunca Parlamenter diplomasi yürüttüm. Bizim oralarda itibarımız var. Almaya'da Belçika'da aktif siyasetin içinde olanlar veya eskiler bizi severler, sözümüze bakarlar. Ben bunu Fransa'da İtalya'da yaptım. Aleyhimizde olan Parlamentoları lehimize çevirdik, oturum başkanlığı yaptık. Hangi parti temsilcileri ile gidersek gidelim milli takım ruhundaydık. Nerde şimdi o günler. Çok şükür ben ekmek paramı çıkarıyorum. Emekli maaşım var ve arabuluculuk yapıyorum. Yönetim Kurulu üyeliği beklemiyorum. Bizi değerlendirebilirler'' dedi.

Arınç, ''17 Aralık'ta 17/25 ile hemen hemen 4 ay sonrada yerel seçimler var. O tarihe kadar, ağzını açmayan belediye başkanları var. O zamanlar 17/25 Aralık - 30 Mart arası konuşmalarım haber oldu. Gittiğim heryerde bu konuşmalarda (bu kesimi) hükümeti devirme girişimi ile suçlamışım, fitnecilikle suçlamışım. Ama bana para verseniz hakareti beceremem. Girerseniz internette benim bu konuşmalarım var. Benim sadece 15 Temmuz'u bilememek gibi bir suçum varsa, herkesin suçu bu, kimse bir darbe girişimi beklemiyordu'' dedi.

Arınç FETÖ ile mücadele konusunda ''Darbe girişimine katılanlar ayrı. Okullarına çocuk göndermiş, bankacılık işlemi yaparken mevduat göndermiş, bunların masum olduğunun anlaşılması lazım. 15 Temmuz'dan sonra bunların bir örgüt olduğu ortaya çıktı'' ifadelerini kullandı.

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