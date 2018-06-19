İHA'nın haberine göre; Türkiyenin Divası Bülent Ersoy Bodrum sezonunu açtı. Bodrum çarşısında arkadaşı Serpil Benay'ı ziyaret eden Diva, dostlarıyla kahvaltı yaptı. Kahvaltının ardından motosiklete binen Ersoy, Bodrum çarşısını motosikletle turladı. Motosiklete çığlık atarak gezen ünlü sanatçıyı gören vatandaşlar ve turistler ise şok oldu. Divayı motosiklet üstünde görenler fotoğraf çekmek için birbirleriyle yarıştı. Motosiklette çocuklar gibi eğlenen Ersoy, kahvaltının ardından yeniden motosiklete binerek Bodrum çarşısından ayrıldı.



Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bülent Ersoy sempatik tavırları ile dikkat çekti. Bir gazetecinin seçim değerlendirmesi yaparmısınız sorusuna kızan Ersoy, "Ben şimdi tekne ile adalara gezmeye gideceğim daha sonra seçimde İstanbul'da oy kullanacağım" dedi.



Ersoy'un neşeli ve keyifli olduğu gözlenirken, makyajsız hali ise dikkatlerden kaçmadı.

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