Bulgaristan Varna’da üst düzey yönetici olan Yovko Y. ile Plamena Y.’nin, 2014’te bir oğulları dünyaya geldi. Çift bir süre sonra ayrıldı ve çocuğun velayeti anneye verildi. Ancak karara göre, çocuğun adres değiştirmesi için babanın resmi izni gerekiyordu. İddiaya göre Plamena Y., oğlunu Bulgaristan’dan kaçırmaya karar verdi. Genç kadın, baba Yovko Y.’nin imzasını taklit ederek hazırlattığı sahte noter muvafakatnamesiyle 11 Eylül 2017’de Lesovo ve Hamzabeyli sınır kapıları üzerinden küçük çocuğu Türkiye’ye kaçırdı. Gazete Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre durumu fark eden Yovko Y., Bulgaristan adli makamlarına başvurdu. Çocuğunu kaçıran eşinin Bulgaristan’daki taşınmazını da sattığını öğrenen babanın başvuruları üzerine, küçük çocuk hakkında Interpol arama kararı çıkardı.
‘ÇOCUK KAÇIRMA, BELGEDE SAHTECİLİK’
Avukatı aracılığıyla Türk adli makamlarına da başvuran Yovko Y., Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Kaçışı eski eşinin Türkiye’de yaşayan kardeşi Donika S.’nin organize ettiğini ve yardımcı olduğunu öne süren baba, şüphelilerin muhtemel adresini de savcılığa bildirdi. Yovko Y.’nin avukatı Sezgin Ganus, Türkiye’nin de taraf olduğu Lahey Sözleşmesi’ni hatırlattı ve çocuğun bulunup babaya teslim edilmesini, şüpheliler hakkında da ‘çocuk kaçırmak’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ten işlem yapılması talep etti.
KARŞILIKLI YETKİSİZLİK
Küçükçekme Savcılığı, olayın meydana geldiği yerin Edirne sınırlarında olduğunu belirterek yetkisizlik kararı verdi ve dosyayı Edirne Cumhuriyet Savcılığı’na gönderdi. Edirne Savcılığı ise şüpheli şahsın Edirne’den araçla yurda girdiğini, sonra da kentten ayrıldığını dile getirerek dosyayı İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na iade etti. Ancak dosya bir kez daha suçun Edirne’de oluştuğu gerekçesiyle Edirne Cumhuriyet Savcılığı’na gönderildi.
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