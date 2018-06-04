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Posta'nın haberine göre, geçtiğimiz günlerde çiftin evlilikleri için endişelendiği duyulmuştu. Mutlu bir evlilik sürdürebilmek için profesyonel destek aldıkları iddia edilen çift, çıkan haberleri 'gayet mutluyuz, öyle bir şeye ihtiyacımız yok' diyerek yalanladı.