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Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk çifti önceki gün Bodrum’un sakin bir koyuna demir attı. Özpirinçci sörf tahtasına çıkmış paddle yaparken, Yamantürk aşka geldi. Ünlü oyuncu teknenin ucuna gidip kollarını iki yana açarak “Seni bu kadar seviyorum” diye bağırdı. O romantik anlar objektife böyle yansıdı.