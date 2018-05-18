Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, annesini döven babası 48 yaşındaki Kemal K.'yı tabanca ile vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 21 yaşındaki Dilara K. ile annesi 42 yaşındaki Gülçin K., ilk kez hakim karşısına çıktı. Amacının sadece korkutmak olduğunu söyleyen Dilara K., "Babam, o gün, önce annemi dövdü. Sonra beni dövüyordu. Koltuk üzerindeki tabancayı alıp bizi vurmaması için arkama sakladım. Bir ara tabancayı babama doğrulttum. O sırada silah patladı. Korktum ve yere bıraktığımda tabanca yine ateş aldı. Pişmanım" dedi.
DHA'nın haberine göre olay, geçen yıl Kasım ayında Mustafakemalpaşa ilçesi Atariye Mahallesi Karacabey Caddesi'nde meydana geldi. Kemal K., tartıştığı eşi Gülçin'i dövmeye başladı. Bu sırada çiftin kızları Dilara, annesini saçlarından tutup sürükleyen babası Kemal Kunilli'ye engel olmaya çalıştı. Ancak K., bu kez de Dilara'ya küfretti. Evdeki ruhsatsız tabancayı alan Dilara K., babasına ateş etti. Başına ve göğsüne isabet eden 2 kurşunla yere yığılan Kemal K., olay yerinde yaşamını yitirdi. Dilara K., ilçe emniyet müdürlüğüne giderek teslim oldu. Polis, Gülçin K.'yı da gözaltına aldı. Tutuklanan anne kız hakkında Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
"AMACIM SADECE KORKUTMAKTI"
Dilara K. mahkemedeki savunmasında, "Babam bizi sürekli dövüyordu. Olay günü tabancasını ve mermileri temizlerken annemi dövdü. Ben kendisine engel olmak istedim, bu kez bana da vurmaya başladı. Bu sırada babamın koltuğa bıraktığı tabancayı alıp arkama sakladım. Amacım bir çılgınlık yapıp, bizi öldürmemesiydi. Babam bana acımasızca vururken, tabancayı istemeyerek ona doğrulttum. Silah ateş aldı. Vurulan babam yere düşmüştü. Korkudan silahı yere bırakırken, tabanca bir kez daha ateş aldı. Amacım öldürmek değil, sadece korkutmaktı" dedi.
Yenişehir Kadın Cezaevi´nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılan Gülçin K. ise, "24 yıllık evliliğimiz süre içinde kocam bana ve çocuklarıma şiddet uyguladı. Uyuşturucu ve alkol kullanıyordu. Her şey kızımın anlattığı gibi oldu" dedi.
Mahkeme heyeti, anne-kızın tutukluluk hallerin devamına karar verip eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı Temmuz ayına erteledi.
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