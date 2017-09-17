Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinden geçen Susurluk Deresinde, çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu.

Alınan bilgiye göre, Çeltikçi Mahallesi yakınından geçen Susurluk Deresindeki toplu balık ölümleri nedeniyle vatandaşların balıkları eve götürmemesi için anons yapılıyor.

Mahalle muhtarı Rasim Acar, yaptığı açıklamada, yıllardır böyle bir olayla karşılaşmadıklarını belirterek, "Mahalle sakinleri dere kenarında balık ölüleri olduğunu söyledi. Gidip baktığımızda balıkların bazıları telef olmuş, birçoğu da su yüzeyinde duruyordu. Hemen yetkililere haber verdik." dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Dursun Demirci ise konuyla ilgili çalışma başlattıklarını dile getirdi.