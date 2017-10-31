Bursa kestanesinin boyutu küçüldü fiyatı arttı

İçerdiği vitamin ve minerallerle kış mevsiminin sağlık deposu olarak bilinen kestane, bu sene vaktinde yeterli yağış alamaması nedeniyle küçük kalırken geçen yıl en yüksek 8 lira olan toptan fiyatı 15 liraya kadar çıktı.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Listesi'nde yer alan "tarihi Osmanlı köyü" Cumalıkızık Mahallesi'nde vatandaşların geçim kaynağı kestanenin hasadında sona gelindi.
Sırık yardımıyla kestanelerin ağaçtan düşürmesiyle başlayan hasat, kestanelerin ağaç diplerinden toplanıp bir bölgeye biriktirildikten sonra üzerinin "yumak" denilen ve dikenli kabukların çürüyerek meyveden daha kolay ayrılmasını sağlayan eğrelti otu ve dallarla kaplanması işlemiyle devam ediyor.
Yaklaşık 25 gün sonra yumaklardan çıkarılarak temizlenen kestaneler, boyutlarına ayrılıyor ve satışa hazır hale geliyor.
"REKOLTEDE YÜZDE 40 AZALMA VAR"
Cumalıkızık Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Emin Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkbaharda kestane çiçeklerinin gal arısından zarar gördüğünü söyledi.
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