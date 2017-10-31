Bursa kestanesinin boyutu küçüldü fiyatı arttı

8 | 14

"Hem 3 ay yağış olmaması hem de gal arısı kestanede zarara yol açtı. Yağışlar olmadığı için kestane ufak ve özürlü. Kuraklık nedeniyle kurtlandı. Kurtlu olunca da işe yaramaz hale geliyor. Tüketici, bundan faydalanamıyor. Zaten kurtlu olanlar seçilip ayrılıyor. Bu yüzden rekolte düşük. Dolayısıyla fiyatlar 10-15 lira arasında. Fiyatlar geçen yıl 5-8 lira arasındaydı. Bu yıl ikiye katladı. Geçen seneye göre rekoltede yüzde 40 azalma var."