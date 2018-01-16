Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Sıtkı Serdar Baş, Eskişehir'de üniversite okurken arkadaşlarıyla beraber Gürcistan'a gezmek için gitti. Bursalı genç, arkadaşlarıyla beraber gezerken bir kanala düştü. Serdar Baş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, İnegöl'de yaşayan ailesi acı haberi alır almaz Gürcistan'a gitti. Sıtkı Serdar Baş'ın cenazesini alan aile, uçakla Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktı. Genç yaşta kanala düşerek hayatını kaybeden Serdar Baş'ın cenazesinin Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çamlıca köyünde öğle namazının ardından kaldırılacağı öğrenildi. Sıtkı Serdar Baş'ın zihinsel engelli bir kardeşi olduğu öğrenildi.

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