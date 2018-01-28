Bebekken evlerinde çıkan yangında vücudunun ve yüzünün büyük bölümü yanan 14 yaşındaki Buse Kamalı, yeni bir yüz umuduyla 39'uncu kez ameliyat masasına yatmayı bekliyor.

İHA'nın haberine göre; Balıkesir'in Susurluk ilçesinde ikamet ettikleri 2004 yılında henüz daha 2 yaşındayken elektrik kontağından çıkan yangın sonucu evde mahsur kalan Akile ve İlhan Kamalı'nın küçük kızları Buse Kamalı'nın vücudu ile yüzünün büyük bir bölümü yandı. 4 yaşından bu yana tam 38 kez ameliyat olan Kamalı, yeni bir yüze kavuşmak umuduyla 39'ncu ameliyat olmayı bekliyor. Evleri yandıktan sonra ailesi ile birlikte yaklaşık 8 yıldır Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ikamet eden İmam Hatip Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Buse Kamalı, derslerine çok çalıştığını ve büyüyünce hemşire olmak istediğini söyledi.

Kamalı, "Okulumu, derslerimi, öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Liseden sonra üniversiteye gidip hemşire olmayı ve hasta insanlara yardımcı olmayı istiyorum. Hayalimde hep yeni bir yüze kavuşmak var" dedi.

"AİLEM HEP YANIMDA OLDU"

Yangından kurtulduğu 4 yaşından bu yana anne, baba ve ablasının kendisine çok büyük desek olduğunu belirten Buse Kamalı, "Onlar olmasaydı ne yapardım bilmiyorum. Gerçekten çok zor dönemler geçiriyorum. En büyük destekçilerim onlar ve bana yardımcı olmaya çalışan hayırsever büyüklerim. Devletimizin ve hayırseverlerin destekleri sürerse bir dizi ameliyat daha olacağım ve ben de yeni bir yüze kavuşacağım" diye konuştu.

Kızının gördüğü tedavi sürecinde birçok kez kendisine doku veren anne Akile Kamalı (40) ile baba İlhan Kamalı (42), bebekliğinden beri büyük mücadele verdikleri kızlarının tamamen iyileşmesi hayali ile yaşıyorlar. Evini bir fabrikada çalışarak geçindirmeye çalışan baba İlhan Kamalı, çok zor günler geçirdiklerini ve imkânsızlıklarla mücadele etiklerini söyledi. Kızının yüzünde ve kollarının büyük bölümünde oluşan yanıklar sebebiyle birçok operasyon geçirdiğini dile getiren Kamalı, "Bu operasyonlarda kızımın vücudunun bazı yerlerinden dokular alınarak yüzüne aktarıldı. Dokuların bir kısmı da annesinden alındı. Varımızı yoğumuzu kızımıza adadık. Onun için mücadele etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

DAHA ONLARCA AMELİYAT OLACAK

Bugüne kadar birçok ilde çok sayıda fakülte gezdiklerini dile getiren baba Kamalı, "Yapılan ameliyat ve operasyonlarla kızımızın yüzü büyük ölçüde değişmeye başladı. Ancak daha onlarca ameliyat bizi bekliyor. Bu konuda devletimizden ciddi destekler aldık, hayırseverlerimizin de yardımlarıyla yetişmeye çalışıyoruz. Umuyorum bu destekler sürecek ve kızım iyileşecek" şeklinde konuştu.

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Buse Kamalı

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