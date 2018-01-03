Milli Piyango İdaresi yılbaşı büyük ikramiyesinin isabet ettiği 9794035 numaralı çeyrek biletlerin satıldığı 3 bayi belli oldu. İstanbul'daki biletin hangi bayiden satıldığı açıklanmadı. 15 milyon 250 bin lira kazanan talihliler ise henüz ortaya çıkmadı.
Habertürk Haber Merkezi'nden Soner Özcan'ın aktardığı bilgilere göre, geçen yıl büyük ikramiye isabet eden Antalya, bu yıl da büyük ikramiyenin isabet ettiği illerden biri oldu. Biletin de adı "şanslı ilçe"ye çıkan Muratpaşa'da satıldığı ortaya çıktı. Şanslı bileti, Şarampol Kavşağı üzerinde, seyyar büfede 23 yıldır bilet satışı yapan Orhan Kostakoğlu ve Havva Kostakoğlu çiftinin sattığı duyuruldu.
"TEŞEKKÜR ETSİN YETER"
Bileti 20 Aralık'ta sattığını söyleyen Havva Kostakoğlu, "Mutluyum, güle güle harcasın. Satış yapılan kişiyle ilgili bilgim yok. Ben çalışmayı seviyorum, çalışıp, kazanıp yiyeceğim. Maddi manevi beklentim yok. Teşekkür etsin yeter" dedi.
Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Yalçın Sayar, Antalya'nın, özellikle Muratpaşa ilçesinin şanslı olduğunu hatırlatarak "Artık insanlar bilet almaya Antalya'ya geliyor. Uzun kuyruklar oluşturan gişelerin dışında, sıradan bayiler de bu ikramiyeyi verebiliyormuş" dedi.
"YAŞLI KADINA ÇIKTI" İDDİASI
Antalya'da büyük ikramiyenin kime çıktığı günün konusu oldu. Sosyal medyada konuyla ilgili onlarca yorum yapıldı. Bazı vatandaşlar büyük ikramiyenin kendisine çıktığını duyurdu. Bir iddiaya göre ise, büyük ikramiye Döşemealtı ilçesinde yaşayan yaşlı bir kadına çıktı. Kadının çok sayıda apartmanı olduğu öne sürüldü.
Daha önce şanslı illerden birinin Samsun olduğu açıklanmıştı ancak ikramiye isabet eden biletin Ordu'dan satıldığı ortaya çıktı. Biletin satıldığı bayinin sahibi İnci Çıplak, bileti Milli Piyango İdaresi Samsun Bölge Müdürlüğü'nden aldıklarını söyledi. Çıplak "İkramiye çıkan kişiyi tanımıyorum ama tanımak isteriz" dedi.
TIR ŞOFÖRÜNE 1 MİLYON 250 BİN LİRA ÇIKTI
Öte yandan İstanbul'dan satın aldığı '2551923' numaralı çeyrek bilete 5 milyon TL isabet eden Ordulu TIR sürücüsü Mutlu Kaya, 61 milyon TL'lik büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletten birinin de Ordu Akkuş nüfusuna kayıtlı, ismini bilmediği birine çıktığını iddia etti. Büyük ikramiye çıkan talihliyle Ankara'da Milli Piyango İdaresi'nde karşılaştıklarını öne süren Kaya, "Bileti Samsun'da seyyar satıcıdan aldığını söyledi" dedi.
1 milyon 250 bin liralık kendi ikramiyesini aldığını anlatan Kaya, "Evli ve 2 çocuk babasıyım. Ordu'da yaşıyorum. 20 adet İstanbul bileti satın almıştım. 50 bin lirayı Yeni Orduspor'a bağışlayacağım. Şoförlüğe devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
FALCI KIBRIS'A ÇIKACAĞINI BİLMİŞ
Büyük ikramiye isabet eden çeyrek biletlerden birini KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da satan Hasan Taşer Kanlı ise şanslı bileti sattığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Kanlı, "Yılbaşından 3-5 gün önce bir falcı büyük ikramiyenin Lefkoşa'ya çıkacağını söylemişti. Ben de ‘Onu ben satacağım' diye atılmıştım. Bu enerjiyle 7 bin bilet sattım" diye konuştu.
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