Büyükçekmece Kaymakamlığı polise gelen 'saldırı' ihbarı üzerine boşaltıldı.



DHA'nın haberine göre polis ihbar hattını arayan bir kişi, Büyükçekmece Kaymakamlığı'na saldırı yapılacağı yönünde ihbarda bulundu. Alarma geçen polis, kaymakamlık binasını boşalttı. Çevrede de geniş güvenlik önlemleri alınırken binadaki inceleme devam ediyor.

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