Büyükelçi atamaları kararnamesi yayımlandı

Bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçiliklere de atama yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. AA'nın haberine göre; Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Dışişleri Bakanlığının 18 Ekim ve 10 Kasım'daki yazıları üzerine Bakanlar Kurulunca hazırlanan Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar'a yer verildi.
Buna göre, Macaristan-Budapeşte Büyükelçisi Şakir Fakılı, Kore Cumhuriyeti-Seul Büyükelçisi Arslan Hakan Okçal, Malta-Valetta Büyükelçisi Reha Keskintepe, Şili-Santiago Büyükelçisi Naciye Gökçen Kaya, Kamboçya-Punom Pen Büyükelçisi İlhan Kemal Tuğ, Kırgızistan-Bişkek Büyükelçisi Metin Kılıç, Senegal-Dakar Büyükelçisi Nilgün Erdem Arı, Kenya-Nairobi Büyükelçisi Deniz Eke, Gabon-Librevil Büyükelçisi Nurdan Bayraktar Golder, Suudi Arabistan-Riyad Büyükelçisi Yunus Demirer ve Arnavutluk-Tiran Büyükelçisi Hidayet Bayraktar merkeze alındı.
Büyükelçi, Bakanlık Müşaviri Ali Davutoğlu Tanzanya-Darüsselam Büyükelçiliğine, Büyükelçi, Bakanlık Özel Müşaviri Ahmet Akif Oktay Budapeşte Büyükelçiliğine, Büyükelçi, Genel Müdür Durmuş Ersin Erçin Seul Büyükelçiliğine, Malezya-Kuala Lumpur Büyükelçisi Başak Türkoğlu Valetta Büyükelçiliğine, Elçi, Genel Müdür Yardımcısı Fatma Ceren Yazgan Gürcistan-Tiflis Büyükelçiliğine, NATO Daimi Temsilciliğinde Elçi, Daimi Temsilci Yardımcısı Gülin Dinç Santiago Büyükelçiliğine, Elçi, Genel Müdür Yardımcısı Ayda Ünlü Punom Pen Büyükelçiliğine, Elçi, Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Kamil Fırat Bişkek Büyükelçiliğine, Büyükelçi Bakanlık Müşaviri Nihat Civaner Dakar Büyükelçiliğine, Elçi, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Cemil Miroğlu Nairobi Büyükelçiliğine, Büyükelçi, Teftiş Kurulu Üyesi Fevzi Süphan Erkula Librevil Büyükelçiliğine, Tayland-Bangkok Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Ahmet İdem Akay Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti nezdinde büyükelçiliğe, Büyükelçi, Bakanlık Müşaviri Erdoğan Kök Riyad Büyükelçiliğine, Büyükelçi, Bakanlık Müşaviri Murat Ahmet Yörük Tiran Büyükelçiliğine ve Merve Safa Kavakçı Kuala Lumpur Büyükelçiliğine atandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.