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Çağla Şikel tatil sezonunu oğulları Kuzey ve Uzay ile her yıl olduğu gibi Bodrum’da açtı. Önceki gün Türkbükü Çilek Beach’te objektiflere takılan ünlü model, kırmızı bikinisi ve kusursuz fiziğiyle yine meraklı bakışların odağı oldu.