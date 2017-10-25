İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde bir mahkeme ile ilgili uyarı notu dikkat çekti. Eski CHP Milletvekili Melda Onur'un Twitter'da paylaştığı yazıda Asliye Ceza Mahkemesi’nin yetkili hâkiminin, başka adliyeye gönderilmesi sonucunda, onun yerine görevlendirilen davalara bakacak olan hâkimin, başka bir davası olduğu gerekçesiyle duruşmalara giremeyebileceği belirtildi.

Yazıda şu ifadeler yer aldı:

“İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi müstemir yetkili hakimin başka bir adliyeye tayini çıkmış olup, yerine 1 günlüğüne geçici görevlendirilen geçici hakimlerin kendi mahkemesinde duruşması olduğundan, kendi mahkemesindeki duruşmalarını bitirdikten sonra İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmalara başlayacaktır. Ancak kendi mahkemesindeki duruşmanın bugün hangi saatte biteceği ve mahkememizdeki duruşmalara bugün hangi saatte başlanacağı kesin olarak bilinmemektedir.”

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