Çalınan minibüsünü 2 yıl sonra otoparkta buldu

İstanbul’da şaka gibi bir olay yaşandı. Serkan Oda’nın minibüsü, Gaziosmanpaşa’daki evinin önünden çalındı. Oda, tam 2 yıl sonra aracın nerede olduğuna dair bir telefon aldı.
Gazete Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre otoparkçı, aracının o günden bu yana yediemin otoparkında bulunduğunu almalarını söyledi. Ancak aracın otoparkta kaldığı 660 gün için Oda’ya 6 bin 600 TL otopark ücreti çıkarıldı. Bunun üzerine Serkan Oda şikâyetçi oldu. Savcılık, kamyoneti Beyoğlu’nda terk edilmiş olarak bulan ve yediemin otoparkına çektirten 2 polis memuru hakkında da soruşturma başlattı. Yapılan soruşturma sonucunda savcılık, aracın yediemin otoparkına çekilmesi ve teslim edilmesinde bir ihmalin bulunmadığı ancak şüpheli polis memurları B.Y. ve Y.S.’nin, bu işlemin devamında otoparka teslimden sonra araç sahibine ulaşmak amaçlı en yakın polis merkezine veya Trafik Denetleme Büro Amirliği’ne bilgi vermediklerini, bu nedenle aracın 660 gün otoparkta kaldığını belirterek görevi kötüye kullanmak suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.
POLİSLERDEN ŞİKÂYETÇİ OLMADI
Yapılan yargılamada, müşteki Serkan Oda, “2 yıllık süre için 6 bin 600 TL ücret ödemem istendi. Ben daha sonra şikâyet dilekçelerimi otoparkçıya götürdüm. Bin 500 TL’ye anlaştık. Parayı ödeyip aracımı geri aldım. Sanıklardan şikâyetçi değilim” dedi. Şüpheli polis memurları da anons üzerine aracın yanına gittiklerini, kapılarının açık olduğunu belirterek aracı yediemin parkına çekip teslim ettiklerini bundan sonraki işlemlerin trafik çekicisi ve otopark görevlisi tarafından takip edildiğini, suçlamaları kabul etmediklerini söyledi.
Mahkeme, sanıklar hakkında görevi kötüye kullanmak suçundan açılan davada suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verdi. Oda, “Aracım evimin önünden çalındı. Olayı polise bildirdim. Aynı gün araç bulunmuş. Çünkü aracın otoparka çekilme tarihi ile benim emniyete başvuru tarihim aynı. Ama bana kimse haber vermedi. Taşıma işi yapıyorum. Uzun süre kiralık araçla işimi gördüm. Dava açılan polislerin bir kabahati yok. Tutanakla otoparka teslim etmişler. Otoparkçının ihmali” diye konuştu.
Aracının artık çalışmadığını da söyleyen Serkan Oda, minibüsünü kullanamadığı gibi çıkan vergi borçları nedeniyle de isyan etti.
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