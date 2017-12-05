Çalışkan'a 'Engin Gönüllü' ziyaret

Yüzme branşında uluslararası alanda Türkiye'yi başarı ile temsil eden emniyet mensuplarının 'Engin Gönüllü' çocukları aileleriyle birlikte İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı makamında ziyaret etti.



Habertürk Haber Merkezin'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, uluslararası müsabakalarda ülkemize başarı ile temsil eden emniyet mensuplarının "Engin Gönüllü" 4 üyesini ailesiyle birlikte makamında ağırladı.



Çalışkan, yüzme branşında çok sayıda ödül alan, 'Engin Gönüllü' Nisa Nur, Hayrunnisa, Betül ve Rabia Malkoç kardeşler ile sohbet ederek onlara hediyeler verdi.



Polis memuru Beytullah Gürses'in 17 yaşındaki kızı Nisa Nur, Bayrampaşa İnönü Teknik Meslek Lisesi 3. sınıf öğrencisi, yüzme dalında ülkemizi Yunanistan ve Bulgaristan'da temsil ederek dereceler kazandı.



HAYATI BİRİNCİLİKLERLE DOLU

Nisa Nur, 2010 yılı 100 metre sırt, 100 metre karışık yüzmede Türkiye birincisi, 2012 yılı İstanbul Türkiye Şampiyonası 100 metre karışık, 100 metre sırt, 100 metre kelebek yüzmede Türkiye birincisi, 2013 yılı kısa kulvarda Türkiye Şampiyonası'nda 100 metre kelebek yüzmede Türkiye birincisi, 2013 Bulgaristan'da yapılan Dünya Engelliler Yüzme Yarışması'nda 50 metre sırt yüzmede ikincilik, 2014 Yunanistan'da yapılan Dünya Engelliler Yüzme Yarışması'nda 100 metre kelebek yüzmede birinci, 200 metre karışık yüzmede birinci, 100 metre sırt yüzmede ikinci, 2014 Mersin Türkiye Engelliler Yüzme Yarışmasında 100 metre karışık yüzmede birinci, 2015 yılında Yunanistan'da yapılan yarışmada 200 metre karışık yüzmede birinci oldu.



Okullarını en iyi şekilde temsil ederek 2 defa milli takım alt yapı kampına katıldı. Türkiye ve uluslaraları müsabakalarda çok sayıda dereceler aldı.

Çalışkana Engin Gönüllü ziyaret