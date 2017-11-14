Cam filmi
İş-Yaşam

Cam filmi yasağı kalktı mı? Cam filmi serbest mi? İşte cam filmi yasağında FLAŞ gelişmeler

Cam filmi yasağı kalktı mı? İşte cam filmi yasağında son durum!

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği cam filmi yasağı konusunda son günlerde flaş gelişmeler yaşanıyor. Cam filmi kullanmak isteyen sürücüler, merakla internette "cam filmi yasağı kalktı mı?" ve "cam filmi serbest mi?" aramalarını yapıyor. Peki cam filmi yasağı kalktı mı? Cam filmi kullanmak serbest mi? İşte detaylar...

12 Kasım 2017 Pazar, 10:42:17 Güncelleme: 14 Kasım 2017 Salı, 10:32:56

Cam filmi yasağının gündeme geldiği ve uygulandığı günden beri araç sahipleri merakla "cam filmi yasak mı?" ve "cam filmi kullanımı serbest mi?" diye araştırmaya başladı. İnternet üzerinde de araştırmalarını sürdüren milyonlarca sürücü, cam filmi yasağındaki son durumu araştırıyor. Peki cam filmi yasak mı? Cam filmi kullanımı serbest mi? İşte detaylar...

CAM FİLMİ SERBEST Mİ? CAM FİLMİ YASAK MI? 2017

Cam filminin yasaklanmasının ardından TÜVTÜRK'ün cam filmi olan araçların ağur kusurlu olarak sayılması ve muayeneden geçemeyeek açıklaması sürücüleri telaşlandırmıştı. Cam filmi hakkında son gelişmeleri takip eden sürücüler için dün Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü açıklamada bulundu.

İşte Faruk Özlü'nün cam filmi açıklaması:

"Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile geçen yıl bir çalışma yaptık. Görüşmelerimizde emniyetimiz 'cam filmi kalabilir' dedi. Buna göre bir yönetmelik hazırlayıp yayınladık. Geçiş süreci olarak 26 Ekim 2016'yı belirledik. Bu yıl emniyetimizden bize gelen talepte cam filminin kaldırılması istendi. Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü ile 3 ay boyunca görüşmeler yaptık. Kaldırılmasında ısrarcılardı bir kaç örnek de verdiler, Reina saldırısı gibi. Bir terör hadisesi olur 40-50 kişi ölür teröristler cam filmi olan araçla kaçmıştır. Bunun sorumluluğunu alamayız diye korktuk. Emniyetimizin talebine uyduk. Bakanlığımız AB uyum yasalarına uyum çerçevesinde cam filmi yasağının kaldırılmasından yanadır. Ama güvenlik söz konusu olunca can güvenliği olunca bir şey diyemiyoruz. Bu konuda olmaz diye bir şey söyleyemiyoruz. Bu konuda ilgili bakanlıklar ve emniyet bir araya gelecek görüntü almaya engel olmayacak şekilde bir kriter getirilecek, kritere uymayanlar yine yasağa takılacak."

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN CAM FİLMİ AÇIKLAMASI

Cam filmi ile ilgili son açıklamalar gelmeye devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan cam filmi yasağı ile ilgili sürücüleri bilgilendirecek açıklama geldi.

Bakan Soylu cam filmi yasağı ile ilgili yaptığı açıklamada, "(Cam filmi yasağına uymayan araçlara ceza kesilmesi) Yaklaşık 8-10 günlük zaman zarfı içinde böyle bir uygulama yapmıyoruz. Trafik cezası bu konuda kesilmiyor. Ne zamana kadar? Standart belli olana kadar. Cam filmi bugün tamamen yasak ama o yasak kalkıyor. Bir standart getirilecek."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ MAHİR ÜNAL'DAN CAM FİLMİ YASAĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal cam filmi yasağı ile ilgili açıklama yaptı. Ünal, araçlarda uygulanmaya başlanan cam filmi yasağına ilişkin, "Hükümetimiz zaman zaman yaptığı düzenlemelerle ilgili Cumhurbaşkanımızın, Cumhurun reisi olarak toplumun bu meselelere ilişkin reflekslerini, tepkilerini ve hassasiyetlerini dikkate alarak bazı talimatlar vermesi son derece doğal. Önümüzdeki süreçte bu konuda bir değerlendirme yapılır, bu değerlendirme de kamuoyuyla paylaşılır" dedi.

  • Cam filmi
  • cam filmi yasağı
  • cam filmi serbest mi
  • Cam filmi yasak mı
  • Cam filmi yasağı kalktı mı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 23
  • Misafir 5 saat önce
    Film camların terörle alakası asla olamaz.Kahrolasi Terör her yerde her şekilde .. Bu konu tüm milleti boşuna oyalamaktir. Devlete ve millete zarardir. Ben im on ve yan camlar şeffaf. Arka ve arka tam camlar film. Bir bayan olarak bayan arkadaşlarım kızlarım eşim ailemle uzun yıllara gidiyorum. Gerçekten arka kısımda gerekli. hasta annemi zaman zaman arkada yatırarak tasiyirum. Yaa bu ülkede çok önemli yapılması gereken işler var. Kış geliyor okul yolu elk.su olmayan köyler var mesela....
  • Misafir 6 saat önce
    Herkes isini yapsinn insanlar para verip keyfni suremeyecekse o kadar para vermesnin anlami yok ki jandr polis durdurup kontorl etsin abi ne sacmalik herkes isini yaparsa hic bir sorun olamaz güzel ülkem de
  • Misafir 6 saat önce
    Herkes isini yapsinn insanlar para verip keyfni suremeyecekse o kadar para vermesnin anlami yok ki jandr polis durdurup kontorl etsin abi ne sacmalik herkes isini yaparsa hic bir sorun olamaz güzel ülkem de :wink:
Tüm yorumları göster(23)
Kalan karakter : 2000
Bu Konu İle İlgili Haberler
Kredi hesaplama, kur çevirici, "bir depo kaça dolar?" ve fazlası için tıklayın.
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme