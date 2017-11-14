Cam filmi yasağı kalktı mı? Cam filmi serbest mi? İşte cam filmi yasağında FLAŞ gelişmeler

Cam filmi yasağının gündeme geldiği ve uygulandığı günden beri araç sahipleri merakla "cam filmi yasak mı?" ve "cam filmi kullanımı serbest mi?" diye araştırmaya başladı. İnternet üzerinde de araştırmalarını sürdüren milyonlarca sürücü, cam filmi yasağındaki son durumu araştırıyor. Peki cam filmi yasak mı? Cam filmi kullanımı serbest mi? İşte detaylar...

CAM FİLMİ SERBEST Mİ? CAM FİLMİ YASAK MI? 2017

Cam filminin yasaklanmasının ardından TÜVTÜRK'ün cam filmi olan araçların ağur kusurlu olarak sayılması ve muayeneden geçemeyeek açıklaması sürücüleri telaşlandırmıştı. Cam filmi hakkında son gelişmeleri takip eden sürücüler için dün Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü açıklamada bulundu.

İşte Faruk Özlü'nün cam filmi açıklaması:

"Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile geçen yıl bir çalışma yaptık. Görüşmelerimizde emniyetimiz 'cam filmi kalabilir' dedi. Buna göre bir yönetmelik hazırlayıp yayınladık. Geçiş süreci olarak 26 Ekim 2016'yı belirledik. Bu yıl emniyetimizden bize gelen talepte cam filminin kaldırılması istendi. Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü ile 3 ay boyunca görüşmeler yaptık. Kaldırılmasında ısrarcılardı bir kaç örnek de verdiler, Reina saldırısı gibi. Bir terör hadisesi olur 40-50 kişi ölür teröristler cam filmi olan araçla kaçmıştır. Bunun sorumluluğunu alamayız diye korktuk. Emniyetimizin talebine uyduk. Bakanlığımız AB uyum yasalarına uyum çerçevesinde cam filmi yasağının kaldırılmasından yanadır. Ama güvenlik söz konusu olunca can güvenliği olunca bir şey diyemiyoruz. Bu konuda olmaz diye bir şey söyleyemiyoruz. Bu konuda ilgili bakanlıklar ve emniyet bir araya gelecek görüntü almaya engel olmayacak şekilde bir kriter getirilecek, kritere uymayanlar yine yasağa takılacak."

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN CAM FİLMİ AÇIKLAMASI

Cam filmi ile ilgili son açıklamalar gelmeye devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan cam filmi yasağı ile ilgili sürücüleri bilgilendirecek açıklama geldi.

Bakan Soylu cam filmi yasağı ile ilgili yaptığı açıklamada, "(Cam filmi yasağına uymayan araçlara ceza kesilmesi) Yaklaşık 8-10 günlük zaman zarfı içinde böyle bir uygulama yapmıyoruz. Trafik cezası bu konuda kesilmiyor. Ne zamana kadar? Standart belli olana kadar. Cam filmi bugün tamamen yasak ama o yasak kalkıyor. Bir standart getirilecek."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ MAHİR ÜNAL'DAN CAM FİLMİ YASAĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal cam filmi yasağı ile ilgili açıklama yaptı. Ünal, araçlarda uygulanmaya başlanan cam filmi yasağına ilişkin, "Hükümetimiz zaman zaman yaptığı düzenlemelerle ilgili Cumhurbaşkanımızın, Cumhurun reisi olarak toplumun bu meselelere ilişkin reflekslerini, tepkilerini ve hassasiyetlerini dikkate alarak bazı talimatlar vermesi son derece doğal. Önümüzdeki süreçte bu konuda bir değerlendirme yapılır, bu değerlendirme de kamuoyuyla paylaşılır" dedi.

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