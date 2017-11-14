Cam filmi yasağı kalktı mı? Cam filmi yasağında son durum

Cam filmi konusunda yaşanan son gelişmeleri takip eden vatandaşlar, internet üzerinde de sık sık "cam filmi serbest mi?" ve "cam filmi yasağı kalktı mı?" aramalarını yapıyor. Konuyla ilgili son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatuk Özlü açıklama yapmıştı. İşte cam filmi yasağı konusundaki son gelişmeler.
Aracında cam filmi kullanan ve ceza yemek istemeyen vatandaşların sık sık araştırdığı bir konu olan cam filmi yasağı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde cam filmi yasağı ile ilgili İçişleri Bakanı Soylu açıklama yapmış ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili talimat vermişti. Peki cam filmi yasağı kalktı mı? Cam filmi serbest mi oldu? İşte detaylar...
Bu durumu en net ortaya koyan olayın 5,5 milyon araç sahibinin karşılaştığı cam filmi olayı olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, bir yönetmelikle binlerce sürücünün cam filmi taktırdığını söyledi.
Kılıçdaroğlu, aynı hükümetin bir yönetmelikle cam filmini yasakladığını belirterek, "Siz hükümet değil misiniz? Bu doğrudur dediniz. Ne oldu da ertesi gün 427 lira ceza keseceğim dediniz. Söküm parası 150 lira. Sen cebinden mi ödüyorsun, vatandaşın cebinden alıyorsun. Tepki gelince bakan açıklama yapıyor, 'ceza yazdırmayı kaldırdık' diye. Peki ödeyenler ne olacak? Onların parasını iade ediyor musunuz? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti devleti yönetilmiyor, savruluyor." görüşünü paylaştı.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Bakanlığımız AB uyum yasalarına uyum çerçevesinde cam filmi yasağının kaldırılmasından yanadır. Ama güvenlik söz konusu olunca can güvenliği olunca bir şey diyemiyoruz." dedi.
Bakan Özlü, Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi Operasyon Antlaşması imza töreninde, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Gazetecilerin, "araçlardaki cam filmi yasağı"na ilişkin sorularını yanıtlayan Özlü, şunları kaydetti:
"Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile geçen yıl bir çalışma yaptık. Görüşmelerimizde emniyetimiz 'cam filmikalabilir' dedi. Buna göre bir yönetmelik hazırlayıp yayınladık. Geçiş süreci olarak 26 Ekim 2016'yı belirledik. Bu yıl emniyetimizden bize gelen talepte cam filminin kaldırılması istendi. Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü ile 3 ay boyunca görüşmeler yaptık. Kaldırılmasında ısrarcılardı bir kaç örnek de verdiler, Reina saldırısı gibi. Bir terör hadisesi olur 40-50 kişi ölür teröristler cam filmi olan araçla kaçmıştır. Bunun sorumluluğunu alamayız diye korktuk. Emniyetimizin talebine uyduk. Bakanlığımız AB uyum yasalarına uyum çerçevesinde cam filmi yasağının kaldırılmasından yanadır. Ama güvenlik söz konusu olunca can güvenliği olunca bir şey diyemiyoruz. Bu konuda olmaz diye bir şey söyleyemiyoruz. Bu konuda ilgili bakanlıklar ve emniyet bir araya gelecek görüntü almaya engel olmayacak şekilde bir kriter getirilecek, kritere uymayanlar yine yasağa takılacak."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cam filmi yasağına uymayan araçlara ceza kesilmesine ilişkin, "Cezaları 8-10 gündür tamamen kestik. Talimat verdim ben. Bir tane ceza kesilmeyecek, bu konu aydınlığa kavuşana kadar. Yaklaşık 20 yıldır devam eden ama 4-5 yıllık serencamını burada anlatmaya çalıştığım bu cezalar kesilmeyecek diye talimat verdim." dedi.
Bakan Soylu, A Haber canlı yayınında katıldığı programda açıklamalarda bulundu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Cam filmi yasağına uymayan araçlara ceza kesildiği hatırlatılarak, "Size gelen bir talimat var mı? Yasak devam ediyor mu?" sorusu üzerine Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz ettim ve ondan sonra da bir talimatı oldu. Direkt bana bir talimatı oldu. Gerekli hazırlıkları yapıyoruz." diye konuştu.
Araç camlarının renklendirilmesinin Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 63'üncü maddesine göre yasak olduğunu anlatan Soylu, ilgili madde gereğince yasağın 20 yıldır sürdüğünü belirtti.
Soylu, Reina saldırısını gerçekleştiren DEAŞ'lı terörist Abdulkadir Masharipov'un, olay yerinden kaçarken kullandığı aracın "renkli camlı" olması nedeniyle görülemeden olay yerinden uzaklaştığını anımsattı.
Güvenpark'taki terör saldırısında kullanılan aracın ön camının renkli olduğunu gösteren görseli paylaşan Soylu, cam filmi bulunan araçlardaki şüphelilerin kameralardan tespit imkanının güçlüğüne işaret etti.
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