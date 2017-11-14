Cam filmi yasağı kalktı mı? Cam filminde son durum

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kapsamını genişlettiği cam filmi yasağına ilişkin tartışmalar sürüyor. Araçlarının camlarını siyah renk filmle kaplatan çok sayıda sürücü, yasağın kapsamıyla ilgili belirsizlik yaşıyor. Sürücüler, trafikte kontrole takılıp, kendilerine ceza kesileceği korkusu yaşarken, araçlara cam filmi takanlar da hem stoklanan filmleri nasıl satacaklarını hem de işsiz kalıp, ne yapacaklarını düşünüyor.



"TÜRKİYE GENELİNDE 10 BİN KİŞİ, İŞSİZ KALABİLİR"



Araçlara cam filmi takan esnafın, böyle bir yasakla mağdur olabileceğini belirten Mehmet Bucak, "Bu sektörde Türkiye genelinde 10 bini geçen esnaf var. Bu insanlar, cam filmi işi yapmadıkları sürece işsiz ve aç kalacaktır. Güvenliği engellemeyecek, araç içerisini gösterecek derecede cam filminin serbest bırakılmasını istiyoruz" diye konuştu.

"5 MİLYON DOLAR'LIK STOK FİLM, ELDE KALDI"



Yasağın tartışılmaya başlandığı günden bu yana cam filmi takma işinin sona erdiğini söyleyen Bucak, esnafın yasak öncesi cam filmi stokladığına dikkat çekti. Filmlerin ithalatçının ve perakendecinin elinde kaldığını belirten Bucak, "Yetkililer, bize 'Şu tonda, şu koyulukta cam filmi takabilirsiniz' desinler, biz de ona göre uygulama yapalım. Türkiye genelinde 5 milyon Dolar'lık film stoku var. İthalatçı ve perakendeci, karışık bir şekilde. En azından bir süre verilirse insanlar, bu stoku eritmiş olur" dedi.

Antalya Sanayi Sitesi'nde 10 yıldır cam filmi takan Devran Otyakmaz, filmin sökülmesinin, takılmasından daha zahmetli olduğunu söyledi. Söküm sırasında camların çizilme ihtimali olduğunu da dile getiren Otyakmaz, bazı sürücülerin cam filmlerini kendilerinin sökmeye çalıştığını belirtti.

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Söküm için istenen ücretin fazla bulunduğunu da anlatan Otyakmaz, "Zaten kazançlarımız, yüksek değildi. Bu belirsizlikle iyice durdu. Yasak öncesinde cam filmi, stoklamıştık; çünkü bu ürünler, Dolar kuru üzerinden alınıyor. O nedenle oldukça fazla stok yapmıştık. Şu anda uygulama yok, sadece sökerek, kazanmaya çalışıyoruz. Uygularken 1,5- 2 saatte, sökerken minimum 3 saatte yapabiliyoruz. Önceden 5-6 araca uygulama yaparken, 15 gündür hiç uygulama yapmıyoruz. Sökmek için de günde en az 4-5 araç geliyor" diye konuştu.