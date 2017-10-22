Cam filmi yasak mı? Araçlarda cam film

Bakırtaş, cam filminin birçok faydası bulunduğunu, pek çok ülkede araçlara cam filmi taktırmanın teşvik edildiğini kaydetti.

Yasağın çözüm olmayacağını kaydeden Bakırtaş, "İlgili bakanlığın 26 Ekim 2016'da yayımlanan yönetmeliğinde serbest bırakılan cam filmi, yönetmelikte belirtilen kontrol mekanizması ve teknik şartlar sağlanamadığı için bugün itibarıyla iptal edildi. Bu iptal, beraberinde pek çok mağduriyet getirecektir. Sektörden ekmek yiyen yüz binlerce insanın işsiz kalması, tüketicilerin araçlarındaki cam filmi yüzünden ceza ödemesi, insanların ciddi sağlık ve güvenlik problemiyle karşı karşıya kalması bunlardan en önemlisi." ifadelerini kullandı.

Getirilen yasaklamanın işin teknik boyutlarının bilinmemesinden kaynaklandığını savunan Bakırtaş, şu bilgileri verdi:

"Cam filmi denilince akla siyah, aracın içini göstermeyen cam filmleri geliyor. Bunun kullanılmasına biz de karşıyız. Ancak aracın içinin rahatlıkla dışarıdan görünmesini sağlayan cam filmleri mevcut. Bu camfilmlerinin UV koruması yüzde 99 oranında. Yani sağlık açısından da güvenlik açısından da uygun. Bunlara da yasak getirilmesini anlayabilmiş değiliz. TOBFED olarak bu hatadan bir an önce dönülmesi için yasal girişimlerimizi başlatacağız."

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Yönetmelikle, araçlarda cam filmi ve renkli cam kullanımına ilişkin hükümde değişiklik yapılmıştı. Buna göre, cam filmi ve renkli cam kullanımında Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin ilgili maddesinin "Taşıtların camlarının görüntüyü değiştirecek seviyede renkli kullanımı veya camların üzerine renkli film tabakaları yapıştırılması yasaktır." esas alınacağı belirtilmişti. Bakanlık yetkilileri, ulusal güvenliğe ilişkin çekinceler nedeniyle söz konusu düzenlemenin yapıldığı bilgisini paylaşmıştı.