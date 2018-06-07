HT Egeli'de yer alan habere göre, Balıkesir Cunda Adası’nın çamla kaplı en yüksek tepesinin kuzey tarafında bulunan Çamlı Manastırı’nda, defineciler tarafından sürekli kaçak kazı yapıldığı ileri sürüldü. Ayvalık Adaları Tabiat Parkı içinde yer alan 1.5 dönüm arazi üzerindeki manastır, 2005’te Koruma Kurulu kararıyla 1. derece arkeolojik SİT alanı olarak tescillenmişti. Ayvalık ile yurt genelinde yakın tarih ve arkeoloji üzerine araştırmalar yapan Taylan Köken, manastırın korunması için gerekli önlemlerin alınmadığını belirterek, manastırda artan kaçak kazılar nedeniyle tahribatın da büyüdüğünü söyledi. Köken, “Define arayanlar, şapel girişini ve içini bu kez çok derin bir şekilde kazmışlar. Hilti kullanılarak, 6 metre derinliğinde bir çukur açılmış. Bu durum, manastıra verilen zararı gözler önüne sererken, ziyarete gelenler için de ciddi bir tehlike oluşturuyor. Define avcıları çevrede iz bırakmamaya çalışıyor. Kaçak kazılar belli bir bölgede yoğunlaşıyor. Duruma müdahale edilmeli” dedi.

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