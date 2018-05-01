Can dostlara ‘Anı Duvarı’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Tuzla’da yaptırılan hayvan bakımevinde oluşturulan gömü alanında, vatandaşlar, ölen hayvanlarının isminin yazılı olduğu plaketi cüzi bir ücret karşılığı “Anı Duvarı”na asıyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre İBB Veteriner Hizmetleri Müdürü Muhammet Nuri Coşkun, 4 Nisan’da hizmete giren Tepeören’deki Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı’nda yaklaşık 1000 civarında hayvan bulunduğunu belirtti. Coşkun, Tepeören’deki tesisin 202 bin metrekare alanda kurulduğunu ifade etti.

MOTORİZE EKİP

Bakımevinde sadece köpek ve kedi değil, sahipsiz at ve eşekler bulunduğunu da belirten Coşkun, yaralı hayvanlara daha hızlı müdahale etmek için motorize bir ekip oluşturduklarını kaydetti. Bakımevindeki hayvan gömü alanına değinen Coşkun, şunları söyledi:

“Yaklaşık 5 dönüm üzerine kurulu bir hayvan gömü alanımız var. Burada bir vedalaşma odamız var. Hayvan sahipli ise bize o odada teslim ediliyor. Personelimizce defin işlemi yapılıyor. Vatandaşlarımıza imkân sunmak istedik, alana girişte sağ ve sol tarafta bir anı duvarımız var. Geliri yine hayvanlara giden 3 ayrı tarife var. Bedelini ödedikten sonra, anı duvarına bir plaket astırıp hayvanın anısını yaşatabiliyor. Buradan elde edilecek cüzi gelirler de yine hayvanlara yönelik faaliyetlerimizde kullanılmaktadır.”

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