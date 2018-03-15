Haliç sonlarında, Eyüp’le Silahtarağa arasında kalan Bahariye Adaları, tavşanlara ev sahipliği yapıyor. Yıllar önce adaya bırakılan tavşanların sayısı 200’ü buluyor. Yiyecek ve barınak sorunu çektikleri iddia edilen tavşanlarla ilgili sayısız şikâyet geliyor. Vatandaşların iddiaları ve belediyelere başvurmalarına rağmen bir yanıt alamadıklarını belirtmeleri üzerine biz de soluğu adada almış ve tavşanları gözlemleyip dün manşetimize taşımıştık.

Gazete Habertürk'ten Can Mete'nin haberinin yankılanması üzerine İBB dün harekete geçti. Tekne ve mobil laboratuvar ile Bahariye Adaları’na giden İBB Veteriner Hizmetleri ekipleri, adalarda geniş çaplı araş- tırmalar yürüttü. Arka ayakları zarar görmüş 2 tavşan, yakalanarak mobil laboratuvara götürüldü. Tavşanlar, gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra tekrar doğaya salınacak.

‘ADA HAYVANAT BAHÇESİ DEĞİL’

İBB’den yapılan açıklamaya göre, halk arasında ‘Tavşan Adası’ olarak nam salan adalara belirli periyotlarla gidildiği, tavşanların yanı sıra kazların da kontrolünün yapıldığı belirtildi. İBB Veteriner Hizmetleri Müdürü Muhammet Nuri Coşkun, “Adalarda sadece tavşan değil, kazlar da yaşıyor. Burada hayatlarına devam eden canlıları ve adaları olduğu gibi muhafaza etmek gerekiyor. Ne kadar az insan eli değerse, ne kadar az rahatsız edilirlerse o kadar iyi. Bu hayvanlar kendi ekolojik dengelerini kurmuş durumda.

Hiçbir şeye ihtiyaçları yok. Yiyecek, içecek bol, yeşil adalardan söz ediyoruz. Tavşanları İBB’nin bırakmamasına rağmen düzenli olarak kontrol ediyoruz. Beslenme konusunda zorluk çektikleri iddiasını kabul etmiyoruz. Bu hayvanlar adada kendi imkânlarıyla besleniyorlar. Adaları hayvanat bahçesine çevirmenin, elle besleyerek doğalarına müdahale etmenin bir âlemi yok” dedi.

‘ZAMAN ZAMAN GELİP GÖZLEMLİYORUZ’

Tavşanları yakalayarak tıbbi müdahaleyi yapan İBB Veteriner Hizmetleri ekipleri de çalışmaları anlattı: “Zaman zaman adalara gelerek hayvanların durumunu gözlemliyoruz. Bu sırada canlılara minimum rahatsızlığı yaratacak şekilde hareket ediyor, yaralı ya da hasta canlıları yakalıyoruz. Mobil laboratuvarımız kıyıda bizi bekliyor.

Bu sayede hayvanlara mümkün olan en kısa mesafe ve sürede müdahale ediyoruz. Muayene ve ilk işlemleri yapıldıktan sonra eğer kan tahlili gibi üst seviye işlemler gerekirse veterinerlik merkezimize iletiyoruz. Yüzde 90 oranında mobil müdahale yeterli oluyor. Bundan sonra da 15 günde bir gelerek kontrollerini yapacağız.”

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