Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 6 Şubat 2017 tarihinde meydana gelen 5.3 şiddetindeki deprem ve sonrasında yaşanan artçı sarsıntılardan 14 gün sonra 20 Şubat tarihinde doğan bebeklerine 'Afad' ismini koydular.
İHA'nın haberine göre, Çanakkale İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Levent Yılmaz, 6 Şubat depreminden 14 gün sonra Şaban ve Söylemez Yavuz çiftinin dünyaya getirdiği erkek bebekleri Afad Yavuz'u 1 yaşında ziyaret ederek, aileye ve Afad bebeğe hediyeler verdi. Ayvacık'ın Gülpınar köyünde oturan Şaban ve Söylemez Yavuz çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü olan Afad Yavuz'un ismini koyan dedesi 69 yaşındaki Şerafettin Yavuz, 6 Şubat ve sonrasında yaşanan depremlerden etkilenerek çocuğun ismini Afad koyduğunu ifade ederek, "Geçen yıl gelinim hamileydi. Hamileliğinin son zamanlarında büyük depremler oldu. Depremlerde bize AFAD ekipleri yetişti. AFAD ekipleri başta barınacak yer ve yemek olmak üzere kıyafetimize kadar yardımcı oldu. Buradaki halka yardımcı oldular. Depremlerin olduğu süreçte yağmurlu ve soğuk bir havada çocuk dünyaya geldi. Adını ne koyalım diye düşündük. Ben de oğluma zor zamanlarda AFAD'ın yardımcı olduğunu hatırlatıp, çocuğun adını unutulmaması için Afad koymayı önerdim. Oğlum da beni kırmadı ve çocuğun adını Afad koyduk. Nüfus müdürlüğüne gittiğimizde nüfus müdürü de şaşırdı. Bu arada devletimize ve AFAD ekiplerimize deprem zamanında yanımızda olduğu için çok teşekkür ederim" dedi.
"3-4 AY SONRA ÖĞRENDİK"
Çanakkale İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Levent Yılmaz ise, "6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem sonrasında Yavuz ailesinin 20 şubat tarihinde bebeği dünyaya geldi. Ailesi o tarihlerde AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmalardan etkilenip bebeğin adını Afad koydu. Dünyalar tatlısı bir çocuk dünyaya getirdiler. Öncelikle deprem sonrası yaptığımız çalışmalar sonrasında biz bölgede Afad isimli bir çocuğun dünyaya geldiğini 3-4 ay sonra öğrendik. Bu arada iyileştirme çalışmalarımız vardı. Bugün de bebeğimizi ziyarete geldik. Biz Afad isimli bir bebeğin dünyaya gelmesinden dolayı memnun olduk. O dönemlerde deprem bölgesinde çocuklara büyüyünce ne olmak istiyorsun diye sorduğumuzda AFAD'çı olacağım diyorlardı ve bu bizi memnun ediyordu" dedi.
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