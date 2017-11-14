Caner Erkin: ''Bir daha olmayacak''

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CANER ERKİN BİN PİŞMAN!

Hocası Şenol Güneş’le konuşan tecrübeli sol bek, “Sahada kendimi tutamıyorum. Bu benim en büyük sorunum. Sakin kafa ile olayları izledikten sonra çok üzülüyor, hatta utanıyorum. Takımdan ayrı kalmak beni çok zor durumda bıraktı. Sizden tekrar özül diliyorum. Bir daha olmayacak” dedi