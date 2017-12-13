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Şu an Caner Erkin'e yapılacak tek şey destek olmaktır. Zaten sene başından beri kaoslardan-kavgalardan kurtulamıyoruz. Destek verip bu konuları kapatmamız lazım, bizim amacımız seri galibiyetler, o da moral ile olur. Tartışma anca bizi geri iter, vites düşürür.