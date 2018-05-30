7 | 13

Oğlunun eğitim, sağlık, giyim gibi her türlü ihtiyacını fazlasıyla karşıladığını belirten Caner Erkin, eski eşinin bisküvi, su gibi ufak harcamaları bile fatura ettiğini, bunları elden, banka ve şoför aracılığıyla ödediğini belirtti. Çınar için gönderdiği parayı Asena'nın kendisi için harcadığını ileri süren Caner Erkin, iyi niyetinin kötüye kullandığını da iddia etti.