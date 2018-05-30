Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre; Beşiktaş'lı futbolcu Caner Erkin'in oğlu Çınar'ın velayetini alabilmek için eski eşi Asena Atalay'a açtığı davada sosyal inceleme raporu mahkemeye ulaştı.
Raporda baba oğulun daha sık görüşebilmesi için Caner'in çalışma koşullarının göz önüne alınarak yeniden düzenlenme yapılması gerektiği görüşüne yer verildi.
Raporda görüşüne başvurulan Caner'in 7 aylık hamile eşi oyuncu Şükran Ovalı ise, çocukluğunda anne babasının ayrı olduğunu belirterek, empati yaparak Çınar'ı daha iyi anlayabildiğini söyledi. Çınar da Şükran Ovalı ile keyifli zaman geçirdiğini, babasıyla daha sık vakit geçirmek istediğini uzmanlara aktardı.
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in oğlu Çınar'ı alabilmek için açtığı velayet davasında psikolog ve sosyal hizmet uzmanı tarafından hazırlanan 'Sosyal İnceleme Raporu' mahkemeye ulaştı. İki uzman Çınar, Asena Atalay ile anne ve babası, Caner Erkin ve eşi Şükran Ovalı, Çınar'ın öğretmenleriyle tek tek görüştü.
Raporda Caner-Şükran Erkin çiftinin evinde en üst katta Çınar'a ait bir oda olduğunu, en alt katta da oyun oynama alanının yer aldığını, sağlıklı bir gelişim sürebilmesi için uygun bir ortamın bulunduğu belirtildi.
Caner Erkin ile uzmanların yaptığı görüşmede ünlü futbolcu oğluyla görüşme ve vakit geçirme konusunda problem yaşadığını belirtti. Caner Erkin, müsait olduğu zamanlarda oğluyla görüşmesine Asena Atalay'ın sürekli bahaneler üreterek engel olduğunu ileri sürdü.
Oğlunun eğitim, sağlık, giyim gibi her türlü ihtiyacını fazlasıyla karşıladığını belirten Caner Erkin, eski eşinin bisküvi, su gibi ufak harcamaları bile fatura ettiğini, bunları elden, banka ve şoför aracılığıyla ödediğini belirtti. Çınar için gönderdiği parayı Asena'nın kendisi için harcadığını ileri süren Caner Erkin, iyi niyetinin kötüye kullandığını da iddia etti.
Maçının olduğu günlerde Asena'nın "Bugün baban seni almaya gelecek" diyerek oğlu Çınar'ı beklenti içine soktuğunu savunan Caner Erkin, kendisinin sorumsuz ve ilgisiz baba gibi gösterilmeye çalışıldığını ileri sürdü.
Raporda görüşüne başvurulan Caner'in 7 aylık hamile eşi oyuncu Şükran Ovalı ise, kendi çocukluğunun anne babası ayrı yaşarken geçmesi nedeniyle empati yaparak Çınar'ı daha iyi anlayabildiğini söyledi. Caner ile sağlıklı ve düzenli bir aile hayatı olduğunu belirten Ovalı, velayetin Caner'e verildiği takdirde çocukla ilgilenme ve bakım sorununu üstlenmede sorun yaşamayacağını belirtti.
Raporda Çınar'ın görüşlerine de yer verildi. Çınar, babasının yeni eşi Şükran Ovalı ile iyi ilişkilerinin olduğunu, birlikte güzel keyifli zamanlar geçirdiğini söyledi. Babası ile daha sık görüşmek ve evinde daha sık kalmak istediğini söyleyen Çınar, tüm aile üyeleriyle olumlu ilişkisinin bulunduğu uzmanlara aktardı.
Asena Atalay ise ailesinin yaşadığı sitede Çınar ile ayrı bir dairede yaşadıklarını belirterek, oğlunun bebekliğinden beri burada bir mahalle ortamında gibi büyüdüğünü, birçok arkadaşa sahip olduğunu söyledi.
Caner Erkin'in görüş günlerine bakmaksızın oğlu ile görüşmek için iletişime geçerek Çınar'ı gördüğünü belirten Asena, velayet davasından sonra Caner'in oğluyla daha sık görüşmesine kendisinin de sevindiğini söyledi.
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