Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TBMM Genel Kurulunda Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili milletvekillerini bilgilendirdi.

Canikli konuşmasında, "Bölge terörden tamamen temizlenene kadar operasyon devam edecek. Terör tamamen temizlenmeden operasyon bitmeyecek. Bunun başka yolu yok. 'Terörden temizlenen toprakları ne yapacaksınız' diye soruyorlar. Fırat Kalkanı'nda ne olduysa o olacak. Topraklarından ayrılmış olan bölge halkı önce evlerine dönecekler. Suriyeli mültecilerden çok sayıda kişinin Afrin bölgesine döneceğine inanıyoruz. Bölge halkından yerel yönetimler oluşturulacak ve halk kendi kendini yönetecek. Türkiye bu süreçte onlara yardım edecek. Eğitim, sağlık, altyapı ve diğer alanlarda destek sağlayacak. Türkiye bunların kendi güvenliğini sağlayacak tedbirler alacak. Nihayetinde terörden arındırılacak bölgeler Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği çerçevesinde demokratik yöntemle işbaşına gelecek olan ve tüm Suriye halkını temsil edecek olan Suriye hükümetine teslim edilecektir" ifadelerini kullandı. Canikli, "Harekat planlandığı gibi başarıyla sürdürülmektedir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TBMM Genel Kurulunda Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili milletvekillerini bilgilendirdi.

Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı uluslararası camia tarafından teslim edilmiştir. Afrin'i teröristlerden temizlemek, terör koridorunun oluşmasına imkan vermemek, huzur ve istikrarın bölgede yeniden hakim olmasını sağlamak için başlattığımız harekat başarıyla sürmektedir." dedi.

AA'nın aktardığına göre, harekatın 11. gününe girdiğini ifade eden Canikli, bugün itibarıyla PYD/YPG'nin, PKK'nın Suriye kolu bir terör örgütü olduğunun tartışmasız bir gerçek olduğunu, bunun net bir şekilde ortaya çıktığını söyledi.

Bu konuda en ufak tereddüt bulunmadığının altını çizen Canikli, "PYD/YPG, PKK terör örgütünün Suriye koludur. PKK ile aynı yerden yönetilmekte, aynı terörist havuzunu kullanmaktadır. PYD/YPG, PKK terör örgütü sınırlarımız boyunca Suriye'nin kuzeyine yerleşmiş, demografik yapıyı değiştirmiştir. Burada terörün kontrolünde bir siyasi yapılanma ve devlet oluşturma çalışmalarını hızlandırmışlardır." diye konuştu.

Türkiye'ye yönelik terör tehdidinin her geçen gün büyüdüğüne dikkati çeken Canikli, "Özellikle ABD tarafından bu terör örgütü yoğun bir şekilde silahlandırılmakta ve Suriye'nin kuzeyinde siyasi terör yapılanması için desteklenmektedir. ABD'nin terör örgütüne verdiği desteği kesmesi için bu konuda ABD’yi ikna etmek için bütün yollar denenmiştir. Ne yazık ki ABD bu politikasından vazgeçirilememiştir." ifadelerini kullandı.

"OPERASYONUN ERTELENME İMKANI KALMAMIŞTI"

Canikli, terör örgütünün amacının Türkiye'nin toprak bütünlüğünü ortadan kaldırmak olduğunu belirterek, Zeytin Dalı Harekatı öncesinde Afrin'de yuvalanan terör örgütü tarafından hem Türkiye'ye hem de Fırat Kalkanı Harekat alanı ile İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına 700'den fazla saldırı gerçekleştirildiğini anlattı.

Saldırıların sayısının, tehdidin büyüklüğünü tüm çıplaklığıyla ortaya koyduğunu vurgulayan Canikli, şöyle devam etti:

"Terör örgütü bölgede yaşayan halklara asimilasyon uygulamakta ve onları göçe zorlamaktadır.

Ülkemizde topraklarından koparılmış 3,5 milyon Suriyeli mülteci yaşamaktadır. Bu da ülkemize yönelik güvenlik tehdidini artıran bir faktör olmuştur. Tüm bu nedenlerle Zeytin Dalı Operasyonu ülkemizin toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumak, sınırlarımızı güvence altına almak ve Suriyeli kardeşlerimizin haklarını korumak amacıyla yapılmaktadır. Bu mücadele Türkiye için varoluşsal bir mücadeledir. Bu operasyon geçen hafta sonu başlatılmamış olsaydı terör yapılanması güçlenmeye devam edecek, uluslararası alanda siyasi olarak tanınmak için zemin kazanmaya çalışacaktı.

Bu nedenle Zeytin Dalı Operasyonu'nun ertelenme imkanı kalmamıştı. Eğer operasyon başlatılmamış olsaydı yakın bir gelecekte Türkiye çok daha büyük sorunlarla karşılaşılacaktı. Çok daha büyük bedeller karşımıza çıkacaktı."

"ÖSÖ'YU TERÖRİST OLARAK TANIMLAMAK PKK AĞZIYLA KONUŞMAKTIR"

Milli Savunma Bakanı Canikli, Zeytin Dalı Harekatı'nın uluslararası hukuk açısından da meşru ve haklı olduğunu söyledi.

Harekatın uluslararası meşruiyetinin, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik ilgili kararlarına dayandığını dile getiren Canikli, ayrıca BM Sözleşmesi'nin 51. maddesinin de Türkiye'nin toprak bütünlüğünün korunması çerçevesinde meşru müdafaa hakkını sunduğunu kaydetti.

Harekatın, Türkiye'deki Suriyeli misafirlerin ve Suriye halkının temsilcisi Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile yürütüldüğünü anımsatan Canikli, "ÖSO, Suriyelilerin Türkiye tarafından desteklenen temsilcileri ve ete kemiğe bürünmüş halidir.

ÖSO'ya terörist sıfatıyla iftira atmak en hafif ifadeyle cahilliktir, bu ülkeye, Türk milletine hakarettir. YPG/PYD'ye terörist diyemeyenler, YPG/PYD/PKK'ya ağlayanlar ÖSO üzerinden Türk Silahlı Kuvvetlerini karalamaya çalışmaktadırlar.

ÖSO'yu terörist olarak tanımlamak PKK ağzıyla konuşmaktır, bu ülkenin düşmanlarına malzeme vermektir." dedi.

Nurettin Canikli, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili BM, NATO, BMGK'nin daimi üyesi ülkeler ile İran başta olmak üzere ilgili ülkelerin aynı gün bilgilendirildiğini söyledi.

Rusya ile yakın iş birliğinin de devam ettiğini ifade eden Canikli, diplomatik kanallarla harekatın hukuki meşruiyeti ile bölge güvenliği ve istikrarı açısından taşıdığı önemin sürekli anlatıldığını dile getirdi.

Uluslararası camianın Türkiye'nin haklı gerekçelerini anladığını, birçok ülkeden terörle mücadeleyi destekleyen ılımlı açıklamalar yapıldığını belirten Canikli, "Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı uluslararası camia tarafından teslim edilmiştir. Afrin'i teröristlerden temizlemek, terör koridorunun oluşmasına imkan vermemek, huzur ve istikrarın bölgede yeniden hakim olmasını sağlamak için başlattığımız harekat başarıyla sürmektedir." diye konuştu.

"5'İ TSK'DAN, 24'Ü ÖSO'DAN 29 ŞEHİDİMİZ VAR"

Canikli, "Zeytin Dalı Harekatı'nda şu ana kadar, en az 649 terörist etkisiz hale getirilmiş, terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzi olarak kullanılan 458 hedef hava kuvvetlerimiz tarafından imha edilmiş, kara harekatı kapsamında 4370 hedef ateş altına alınmıştır; bugüne kadar 5'i Türk Silahlı Kuvvetlerimizden, 24'ü ÖSO mensubu olmak üzere 29 şehidimiz vardır." diye konuştu.

"TSK VE ÖSO KAYNAKLI SİVİL ZAYİAT OLMAMIŞTIR"

Bakan Canikli, "Zeytin Dalı operasyonunda TSK ve ÖSO kaynaklı sivil zayiat olmamıştır. Terör örgütü sivilleri canlı kalkan olarak kullanma politikasına rağmen bugüne kadar operasyonda sivil kayıp olmaması Türk Milletinin bu konudaki samimiyetini ve hassasiyetini ortaya koymaktadır." açıklamasında bulundu.

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