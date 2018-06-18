Nicole McGuinness, kanser hastasıydı... Kanseri yenen 32 yaşındaki kadın, tecrübelerini paylaşmak için bir TV programına çıktı.

Hastalıktan nasıl kurtulduğunu anlatan McGuinness'in olduğu programı tesadüfen Kulak Burun ve Boğaz Cerrahı Dr. Erich Voigt de izliyordu. McGuinness'in boğazındaki detay Voigt'ın dikkatini çekmişti. Kadının boğazında bir yumru vardı...

KADININ SOYADI CANLI YAYINDA VERİLMEYİNCE...

People'da yer alan habere göre; Dr. Erich Voigt konuyla alakalı olarak Nicole McGuinness'i bilgilendirmek istedi ancak programda kadının soyadı verilmemişti. Bunun üzerine Kulak Burun ve Boğaz Cerrahı Dr. Erich Voigt, Facebook'unda şöyle bir post paylaştı: Dr. Erich Voigt, “Televizyondaki bir programı seyrediyordum. Kadında tiroit kitlesi olduğunu görüyorum. Sonogram ve ince iğne biyopsisi yapılması gerekiyor. Doktorunun haberinin olup olmadığını merak ediyorum" dedi.

Şans eseri o post viral oldu ve Nicole McGuinness'e ulaştı. Kanserden kurtulan kadın hemen bir doktorun kapısını çaldı ve tiroit kanseri olduğunu öğrendi.

"BU BİR MUCİZE"

Dr. Voigt, ABC’ye “Baş boyun cerrahı olarak boynundaki yumruyu fark ettim" dedi.

Nicole McGuinness, "Dr. Voigt bunu fark etti ve dikkatimi kitlenin üstüne çekmemi sağladı. Şimdi bunun tedavisiyle ilgileneceğim. Bu bence bir mucize, ne kadar minnettar olduğumu ifade edemem" açıklamasında bulundu.

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