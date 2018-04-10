Esra Çoruh, HT Cumartesi'de çanta bağımlılığını kaleme aldı. Eskiden çantalar moda sembolü olmaktan çok fonksiyonelliği ile değerlendirilirdi. Tarihte, para keseleri çanta işlevini görürken, Eski Roma’da erkeklerin bellerinde taşıdıkları para keseleri zenginliklerini simgelerdi. Şimdi de benzer bir durum var: Her sezon yeni bir çanta modeli, sizin ‘moda ifadeniz’ oluyor. Binlerce dolarlık bu tasarım çantalar mali durumunuzu da gözler önüne seriyor, tabii eğer ‘çakma’ değilse!

Tasarımcı imzası taşıyan çantaların bu kadar önem taşımasında moda dergilerinin payı büyük. Her sezon bir çanta ‘it bag’ (o çanta) ilan ediliyor, moda tutkunları da ona sahip olmaya çalışıyor. Bir de gece ve gündüz bulunduğunuz ortama uygun, kıyafetinizle uyumlu çantalarınızın olması gerekiyor. Böylece çanta bağımlılığı başlıyor...

TASARIM ÇANTA 1950’LERDEN GELİYOR

Çanta modası 20. yüzyılın başlarında gelişmeye başladı. 1920’lerde, çantaların kıyafetle uyumlu olması önemli değildi. 1940’larda, savaşın da etkisiyle, bildik malzemelerin dışında plastik ve ahşaptan yapılmış çantalar popüler oldu. 1950’lerde, tasarım çantalar bir statü simgesi olmaya başladı. Chanel’ler, Hermes’ler, Louis Vuitton ve Prada’lar hayatımıza o yıllarda girdi.

Günümüzde her zevke ve fiyata göre sonsuz çanta seçeneği bulunurken, ünlü tasarımcıların aksesuar koleksiyonlarındaki çantalar ‘prestij’ sembolü. Bu yüzden de binlerce dolarlık fiyatlarıyla alıcı bulabiliyorlar.

ALIŞVERİŞ BAĞIMLILIĞINDAN KURTULMANIN EN ETKİLİ 10 YOLU

Önce bütçe yapın

Tasarımcı imzası taşıyan onlarca çanta gardırobunuzda beklerken, siz hâlâ sezonun çantası peşindesiniz. Evet, siz bir çanta bağımlısısınız. İşte, kurtulmanız için ipuçları...

- Bağımlılıktan bir anda kurtulamazsınız. Çünkü moda dergilerini karıştırdığınızda karşınıza çıkan ‘o’ çanta, size “Beni al” diye seslenecektir. O sese kulak vermeyin!

- İkinci adım olarak, bir bütçe yapın. O çantaya ya da çantalara vereceğiniz parayla başka neler alabileceğinizi gösteren bir bütçe olmalı bu. Unutmayın ki, bir çanta parasıyla ev geçindirilebilir. Bütçeye aylık masraflarınızı da yazınca ortaya çıkan rakam sizi caydıracaktır.

- Her ay farklı bir çanta almak yerine, daha uzun süre kullanacağınız klasik bir modele para ayırın.

- Kendinizi durduramıyorsanız paranızı cüzdanda değil bankada tutun ve ATM kartınızla beraber kredi kartlarınızı da ‘dondurun.’

Bir dergide okuduğum öneri işe yarayabilir; bir kabın içine su doldurun ve kartlarınızı içine atıp, kabı dondurun. Alışveriş yapmak istediğinizde, kartın çözülmesini beklemek zorunda kalacaksınız.

- Anlık heveslerinize “Hayır” demeyi öğrenin. Moda dergilerinde gördüğünüz, yıldızların taşıdığı çantalara aldanmayın. Çoğu, tasarımcılar tarafından reklam için onlara hediye ediliyor. Yani Hollywood yıldızları bile çantaya sizin kadar para harcamıyor.

- Sezonun çantası peşinde koşmaktansa uzun süre kullanabileceğiniz bir çanta seçmelisiniz. Çantayı nasıl ve nerede kullanacağınızı dikkate alın. Bu sene el çantaları moda ama, içine ne sığdırabilirsiniz, iyice düşünün.

O çantaya aldanmayın

- Sezonun çantasını alamadığınız için moraliniz bozuksa, çantalarınızı gözden geçirin ve kullanmadıklarınızı ikinci el mağazalarında ya da sitelerinde satmaya çalışın. Bu kazanç moralinizi düzeltecektir.

- Sezonun ‘o’ çantasına aldanmayın. Sizin için gerçek ‘o’ çanta, seneler sonra bile rahatlıkla kullanacağınız çantadır.

- Herkesten farklı olmak kadar hoş bir şey var mı? Tanınmış tasarımcıların çantaları yerine vintage dükkanlarından özgün modeller bulun.

- Çanta kiralayan sitelere bakın. Binlerce dolara satın almaktansa aylık ya da haftalık olarak kiralayın.

- Bunlar size bir şey ifade etmiyor, hâlâ ‘o çanta’dan istiyorsunuz. Sizi durduramayız, alın ve gururla taşıyın. Ama kötü bir haberimiz var: O çanta, yeni bir model çıkar çıkmaz ‘out’ olacak!

ÇANTANIZ SİZİ ANLATIYOR

Tek askılı postacı çantası: Bu modeli özgür ruhlu kadınlar taşıyor. Ama dünyayı değiştirmek isteyen bu isyankar kadın, tek omzuna nasıl bir yük bindiriyor farkında değil.

Zımbalı çanta: Moda tutkunu hatta moda kurbanı olan kadının elinde zımbalı bir çanta görebilirsiniz. Bugünün ‘rocker’ı olan bu kadın yarın neye benzeyecek, merak konusu!

Chanel çanta: Mükemmel görüntü peşindeki Chanel kadını, aslında sıkıcı da gelebilir. Kimi zaman kalıpların dışına çıkmalı ve o mükemmel görüntüden sıyrılmalı. O zaman eğlenceli bile olabilir.

Logolu seyahat çantası: “Çok çalıştık, çok kazandık” halini kanıtlamaya ihtiyacı olan bu kadın, logolu seyahat çanta takımıyla komik duruma düşebilir. Takım aile yadigarıysa durum başka tabii...

Sahte tasarımcı çantası: Önce kendini kandıran kadınların çantası. Ama en azından zevk sahibiler.

Doldurulmuş çanta: İçi tıka basa doldurulmuş bir çantanın sahibi için “Tembel ve pasaklı” demek ağır olmaz sanırım.

Spor çantası: “Gencim, güzelim, kendime dikkat ederim.” İşte günümüzün ideal kadını. O çanta bu çanta peşinde koşmaktansa, spor çantasıyla her yerde salınabiliyor. Ne de olsa rotası spor salonu.