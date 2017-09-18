Cantık malzemeler

Hamuru için;

2 su bardağı su

1 çay bardağı ılık süt

1 paket kuru maya

1 tatlı kaşığı toz şeker (mayalamak için)

1 yemek kaşığı tuz

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta beyazı

5 su bardağı un



Kıymalı Harcı İçin:

400 gram kıyma

2 adet orta boy kuru soğan

6 adet yeşil köy biberi

1 adet kırmızı biber

2 adet domates

Çeyrek demet maydonoz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kuru kekik

1 çay kaşığı kimyon

1 yemek kaşığı tereyağı

Kenarları için;

1 adet yumurta sarısı

Cantık nasıl yapılır?

Bir kapta maya, toz şeker, ılık su ve sütü karıştırın. Karışımın üzerini kapatıp mayanın aktifleşmesi için 5 dakika bekletin. Daha sonra üzerine yumurta akını, sıvı yağı ve tuzu ilave edip karıştırın. Ayrı bir geniş kaba unu ortası havuz olacak şekilde açın. Sıvı karışımı üzerine ekleyin ve yoğurun. Homojen bir karışım haline gelen hamurun üzerini streç ile kapatın ve mayalanması için 1 saat kadar dinlendirin.

Domates, biber ve soğanları ince ince kıyın. Baharatları ve kıymayı eklererek kıymalı malzemeleri bir kapta karıştırın. Mayalanan hamurdan portakal büyüklüğünde bezeler hazırlayın ve unlu tezgahta bezeleri yuvarlayın. Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine birbirlerine yapışmayacak uzaklıkta dizin. Elinizi yağlayın ve her bezeyi kenarları yüksek kalacak şekilde parmaklarınızla açın. Kıymalı harcı hamurların ortasına koyun ve dağıtın. Bir fırça yardımıyla yumurta sarısını hamurların kenarlarına sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin. Piştikten sonra 10 dakika dinlendirin ve servis edin. Afiyet olsun.