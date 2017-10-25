Çatalca'da taşan dere, köy yollarını kapattı

Şiddetli sağanak yağış nedeniyle Çatalca'da bir derenin taşması sonucu Çatalca Karamandere Mahallesi yolu ulaşıma kapandı. İHA'nın haberine göre; ekiplerin, saatler süren çalışmaları neticesinde kapanan mahallenin yolu tekrar ulaşıma açıldı. Çok sayıda ev, ahır ve çiftlik sular altında kaldı. Taşan dere nedeniyle mahalle sakinleri de evlerinde mahsur kaldı.
Gün içerisinde Çatalca ise metrekareye 107 kilogram yağış düştüğü öğrenildi. Yükselen dere suları nedeniyle birçok vatandaşta araçları içerisinde yolda mahsur kaldı. İşçileri taşıyan servis ise bir traktör yardımı ile çekildi. Öte yandan, bazı hayvanların telef olduğu ve birçok alanda maddi hasar meydana geldi.
Mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı
Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü, 5'nci Bölge Müdür Yardımcısı Salih Mazlum, Karayolları Genel Müdür Yardımcısı, Çatalca genelinde etkili olduğunu ifade ederek, "Öğlen saatlerinden itibaren Çatalca'nın özellikle Karadeniz'e kıyısı olan Yalıköy, Karacaköy Belgrad, Ormanlı ve daha sonra Karamandere'de etkili oldu. Yağışın fazla olması sebebiyle dereler taştı. Taşan dereler sonucu 3 tane köy yolumuz ulaşıma kapandı. Bunlar, Karacaköy Karamandere Yolu, Karacaköy Belgrad Yolu, Karacaköy Belgrad Yolu. Biz de vatandaşlar ile irtibat halinde oldu. Şu anda herhangi bir sıkıntımız yok. Karamandereyiz şu anda. Yaşlı bir çiftimiz vardı. Su seviyemiz yükselince evlerinde mahsur kalmışlardı. Onları da köylülerimizin desteği ile kurtardık. Sular yavaş yavaş çekilmeye başladı. Yaklaşık 13 kişiye ulaştık. Su tahliye çalışmalarımız devam ediyor. Sabaha kadar ekiplerimizle nöbet halinde olacağız" dedi.
Mal kayıpların çok olduğunu söyleyen Karamandere Mahallesi Muhtarı Selda Şimşek ise, "İtfaiye gelene kadar vatandaşları traktör ile kurtardık. Köyümüzün bir girişi var köprü orası da sel suları nedeniyle kapanmıştı oradan giriş yapamadılar" diye konuştu.
Bir diğer vatandaş ise daha önce bu kadar çok sel suları geldiğini görmedikleri ifade etti. Bölgede tahliye çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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