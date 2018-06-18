Çavuşoğlu: Münbiç'in içerisine de gireceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Münbiç bölgesine yönelik harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ile belirlenen yol haritasının uygulanmaya başlandığını söyleyen Çavuşoğlu, "Şu anda Münbiç içinde değiller ama Münbiç içine de gireceğiz. Bu yol haritasını burada uygularız daha sonra diğer şehirlere geçeriz. Amacımız YPG'yi bu bölgelerden çıkarmaktır. Buraları kimlerin yöneteceğine dair beraber çalışacağız. Hayırlı olsun, hareketlilik başladı. Bizim askerlerimiz yola çıktığı zaman arkası da gelir. Münbiç en kısa zamanda PKK ve YPG'den de temizlenir. İnşallah bir an önce Münbiç'te bu yol haritasını uygularız. Daha sonra diğer şehirlere de geçeriz. Amacımız, YPG'nin kontrol ettiği tüm bölgelerde onları buradan çıkartarak bu bölgeleri istikrara kavuşturmaktır. Amacımız yine buraları o şehirlerin insanlarına vermektir." ifadelerini kullandı.

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