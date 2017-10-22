'Çekyalı Trump' seçimleri açık ara farkla kazandı

Çekya’daki genel seçimde, resmi olmayan sonuçlara göre, liderliğini Slovakya asıllı milyarder ve eski Maliye Bakanı Andrej Babis’in yaptığı Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi (ANO) yüzde 29,8 oyla birinci oldu.
Ülkede cuma günü başlayan oy verme işlemi, dün yerel saatle 14.00'te (TSİ 15.00) sona erdi.
Seçimde, 200 milletvekilinden oluşan parlamentonun yeni üyelerinin belirlenmesi için 31 parti ve hareket 7 bin 539 aday yarıştı.
Çekya Radyosunun açıkladığı kesin olmayan sonuçlara göre, ANO partisi yüzde 29,8 ile ilk sırayı alırken, Sivil Demokrat Parti (ODS) yüzde 11,2 ikinci, sığınmacı karşıtı Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi (SPD) de yüzde 10,7 ile üçüncü sıraya yerleşti.
Babiş'in partisinin zaferi, ülkenin çeyrek asırlık tarihinde ana akım bir partinin kazanamadığı ilk seçim olarak tarihe geçti. Gayriresmî sonuçlar üzerine, partisi adına Çek Haber Ajansı'na bir açıklama yapan ANO Genel Başkan Yardımcısı Jaroslav Faltynek, koalisyon görüşmeleri için ilk olarak mevcut hükümet ortakları CSSD ve Hristiyan Demokratlara (KDU-CSL) teklif götüreceklerini söyledi.
Faltynek ayrıca ortaya çıkan tablonun, seçmenin Babiş'e güvendiği anlamına geldiğini ve iş adamının bir sonraki başbakan olması gerektiğini söyledi.
Korsan Partisinin yüzde 10,6 ile dördüncü ve Moravya Komünist Partisinin (KSCM) yüzde 7,8 ile beşinci parti olduğu seçimde, Başbakan Bohuslav Sobotka’nın genel başkanlığını yaptığı Sosyal Demokrat Partinin (CSSD) oy kaybına uğrayarak yüzde 7,3 ile altıncı sıraya gerilediği kaydedildi.
Seçimde, Hristiyan Demokratlar yüzde 5,8 ile yedinci ve Bağımsız Şehirliler Partisi (STAN) ise yüzde 5,1 ile sekizinci sırada yer aldı.
Seçim barajının yüzde 5 olduğu ülkede kesin olmayan sonuçlara göre, sekiz parti parlamentoya girebiliyor.
Seçimlere katılımın yüzde 59 olduğu Çekya'da, şu ana kadar sandıkların yüzde 99’unun sayıldığı ifade edildi.
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