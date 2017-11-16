Cem Yılmaz: Başarılı bir yapımcı değilim

HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu’nun haberine göre, Cem Yılmaz forumda, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı’nın sorularını yanıtladı.





Şu sıralar, 5 Ocak’ta vizyona girmeye hazırlanan ‘Arif V 216’ isimli yeni filmiyle gündemde olan Cem Yılmaz’dan sürpriz bir itiraf geldi. Ali Sabancı, Hakan Ateş, Mustafa Sandal’la birlikte Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen Geleceğin Gücü Giri- şimciler G3 Forum’a konuşmacı olarak katılan ünlü komedyen, finansal anlamda başarılı bir yapımcı olmadığını belirtti.



G.O.R.A.’dan 100 bin lira zarar ettiğini açıklayan Yılmaz, “Kârlı bir yapımcı değilim, finansal yönden. Çok büyük filmlerden küçücük zarfla para aldığımız oldu. Kapı baca kırılıyor geriye bu kadar kalıyor. Onu kimse bilmiyor” diye konuştu.



'TV’DE BAŞARISIZ OLURUM’

Meslek hayatında sınırlarını bildiğini anlatan ünlü komedyen, televizyonda başarısız olacağını bildiği için yıllarca gelen teklifleri reddettiğini anlattı: “Talk-show sunacak olsam yakın zamanda yapmış insanlardan farklı yapacağımı hiç düşünmedim. Katrilyon teklif etseler aklıma gelmeyecek bir şey. İlk reklam teklif edildiğinde çok sevmedim, maaşımın 1 milyon katını teklif etmişlerdi, ‘Bana uygun değil’ dedim.”



Ticari olarak düşünmekle suçlandığını belirten Yılmaz, “Twitter’da her takipçim 1 lira verse güzel değil mi? 13.5 milyon lira. Bu gibi fikirler aklıma gelmiyor. Bunun ancak şakasını yapıyorum” esprisiyle güldürdü.



‘Sanattan kazandığımı girişime yatırıyorum’



Yatırımcı panelinde konuşan Mustafa Sandal, katılımcılara girişimci ve yatırımcı ruhu taşımaları gerektiğini ve cesur olmalarını öğütledi. Son yıllarda birçok mobil uygula maya yatırım yaptığını ifade eden şarkıcı, “Sanattan kazandığım parayı 50 girişime yatırıyorum, ‘48’i çöp olsun, ikisi tutsun, oradan da yırtarız’ bakış açım yok” sözlerini kullandı.