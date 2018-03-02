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Uzun mesafeli Kona elektrikli ise neredeyse iki kat güçlü, 64 kWh bataryayla gelecek ve sürüş menzili de uzayacak. 470 kilometrelik menzil Tesla Model 3 ile yakın değerde. Motoru da kısa mesafeli Kona'ya göre çok daha güçlü 150 kW motor kullanacak. 100 kilometre hıza ulaşması ise 7.6 saniyeye inecek. Aracın şarj süresi de 3 saat.