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"Maçın en iyisi" seçtiği oyuncunun performansına 10 üzerinden 8 veren gazete, "Yurtdışındaki Türk'ün gururu: iki gol ve bir asist, bir gizem gibi görünen bir gencin kabarmasını kutsallaştırmaya neden oluyor" yorumunu yaptı ve Cengiz'i dün sahada izlemenin bir zevk olduğunu belirtti.