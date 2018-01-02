Premier Lig ekiplerinden Everton'ın bir süredir uğraş verdiği Cenk Tosun'un transferi konusunda son dakika gelişmesi yaşanıyor. İngiltere'den DailyMail'in haberine göre siyah-beyazlılar, milli golcü için istediği teklifi 27 milyon sterline yükseltti. Haberde buna rağmen Cenk'in yakınlarından alınan bilgiye göre Everton ile Beşiktaş arasındaki anlaşmanın yakın sürede sağlanabileceği kaydedildi.

Everton Menajeri Sam Allardyce, dün oynanan Manchester United maçının ardından Cenk Tosun transferiyle ilgili açıklama yapmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı ''Bence Cenk Tosun'u transfer etmek için yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Şimdi beklemek zorundayız, 24 saat içinde ne olduğunu göreceğiz.'' ifadelerini kullanmıştı.

Takımın hücum hattına transfer yapmak için uğraştıklarını söyleyen Allardyce, ''Hücum hattına transfer yapmak için uğraşıyoruz. O bölgeye en az 1 transfer yapmayı planlıyoruz.'' demişti.

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göreyse Everton'a imzası an meselesi olan Cenk Tosun, Londra'da Everton'ın Futbol Direktörü Steve Walsh ile görüşme gerçekleştirdi. Walsh, milli golcüye bu görüşmede sürpriz bir teklif yaptı. Walsh'un “Beğendiğimiz bir oyucusun. Uzun süredir transferinin olması için uğraştık. Ufak pürüzlerin giderilmesi ile iş resmiyete dökülecek. 5 Ocak’ta Liverpool ile FA Kupası’nda maçımız var. O maçın kadrosuna seni almak istiyoruz. Buna göre kendini bu hazırla. Hocan şans verirse de oynayabilirsin” dediği öğrenildi.

CENK TOSUN'UN YILLIK ÜCRETİ...

Cenk için Ada basınında çıkan diğer bir iddia ise, Everton'dan alacağı ücretti. İngiltere'nin önemli gazetelerinden The Sun'a göre Everton, Cenk Tosun'a yıllık 7.5 milyon pound (8.5 milyon euro) verecek. Cenk Tosun haftalık 145 bin pound kazanacak.

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