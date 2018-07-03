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"Çok özür dileyerek Arya'mın tüm fotoğraflarının kaldırıyorum. Bu sistem böyle devam ettiği sürece de böyle olacak. "Neden Arya'yı çekmiyorsunuz?" diye sormayın sonra. Kız çocuğu annesiyim ve yüreğim yandı yine. İdamın çıkması için ne olması gerekiyor?"