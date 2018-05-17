Kahvaltıda almanız gereken tüm sağlıklı besinleri tek bir dürümde buluşturup sabah zahmetsizce karnınızı doyurabilirsiniz. Çalışanlar için de oldukça pratik olan kahvaltılık dürümün nasıl yapıldığını yazımızda keşfedebilirsiniz. Ayrıca çörek, börek ve tok tutmasıyla ünlü yumurtalı kahvaltılıklar yapabilirsiniz. İşte çeşit çeşit ve her damak tadına hitap eden kahvaltılık tarifleri...
PRATİK KAHVALTILIK TARİFLERİ
PANKEK TARİFİ
Malzemeler:
1 adet yumurta
1 su bardağı un
1 çay bardağı sıvı yağ
1 paket kabartma tozu
4 su bardağı yoğurt
1,5 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı şeker
1 çay kaşığı karbonat
Nasıl Yapılır?
Derin bir kapta tüm malzemeleri karıştırın. Tel çırpıcı ile pürüzsüz ve cıvık bir hamur elde edeceksiniz. Tavayı ocağa alın, yağlayıp ısıtın. Ardından hazırladığınız hamurdan bir kaşık kadar koyup yuvarlak bir şekil almasını sağlayın. Arkalı önlü pişirin, tüm hamur bitene dek bu işlemi tekrar edin. Reçel, bal ve çilek gibi meyvelerle beraber tüketebilirsiniz. Afiyet olsun...
FIRINDA YUMURTA KAPAMA TARİFİ
4 adet yumurta
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı pul biber, karabiber, tuz
Nasıl yapılır?
Yumurtaları haşlayın, kabuklarını soyup ikiye bölün. Tereyağını tavada eritip borcoma aldığımız yumurtaların üzerinde gezdirelim. Pul biber, tuz, karabiber döküp önceden 180 derece ısıtılmış fırında yaklaşık 10 dakika pişirelim. Maydanozla servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...
PATETESLİ YUMURTA TARİFİ
Malzemeler:
2 adet patates
2 adet yumurta
1 çay kaşığı tuz, karabiber
4 demet maydanoz
Sıvıyağ
Nasıl yapılır?
Patatesler soyulup küp küp doğranır. Ocağa alınan tavaya önce sıvı yağ snra patatesler atılır ve pişirilir. Patatesler kızarında yumurta kırılır, tuz ve karabiber eklenir. Üzeri kapakla kapatılarak pişirilir.
Nasıl Yapılır?
Güzelce temizlediğiniz patateslerin kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın. Doğradıktan sonra bir süzgece yerleştirin ve son bir kez yıkadıktan sonra kurulayın. Bir kaseye yumurtaları kırın ve içine tuz-karabiber ekleyerek çırpın. Süslemede kullanacağınız maydanozları da ince ince kıyıp bir kenarda bekletin. Afiyet olsun...
ÇÖREK TARİFİ
Malzemeler:
5 yemek kaşığı sıvı yağ,
1 buçuk su bardağı ılık su,
1 yemek kaşığı kuru maya
3 su bardağı un
1 tatlı kaşığı tuz,
Üzeri için:
1 adet yumurta sarısı,
1 yemek kaşığı yoğurt,
1 kaşık sıvı yağ
Çörek otu
Nasıl yapılır?
Derin bir kapta hamur malzmelerini birleştirip kek çırpar gibi çırpılır. Çörek harcı pürüzsüz hale gelene kadar karıştırma işlemi sürdürülür. Yağlanmış borcama çörek harcı dökülür ve üzeri için yumurt, yoğurt ve yağ karışımı ayrı kapta çırpılıp üzerine sürülür. Son olarak çörek otu dökülerek önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzeri kızarıncaya dek pişirilir. Çörek piştikten sonra kare olarak dilimlenerek servis edilir. Afiyet olsun...
ÇILBIR TARİFİ
Malzemeler:
2 adet yumurta
5 su bardağı su
1 yemek kaşığı üzüm sirkesi
Üzeri için:
1 kase yoğurt
1 tatlı kaşığı nane ve pulbiber
Nasıl Yapılır?
Derin bir tencerede su kaynatın ve ocağın altını kısın. Ardından kaynayan suyu karıştırarak girdap oluşmasını sağlayın. Yumurtaları, dağılmasını önlemek için bir kasenin içine tek tek kırıp tencere içindeki girdabın içine yavaşça bırakın. Pişen yumurtaları servis tabağına alarak üzerine çırpılmış yoğurt ve nane ile pulbiber dökerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...
RULO BÖREK TARİFİ
Malzemeler:
3 hazır adet yufka
1 çay bardağı sıvı yağ
İçi için:
250 gram karışık peynir
4-5 dal maydanoz
Üzeri için:
1 adet yumurta sarısı
Nasıl yapılır?
Peynirleri ezip içine ince ince kıydığınız maydanozu ekleyin. Ardından her bir yufkayı 8 parça halinde üçgen şeklinde kesin. Yufkanın büyük tarafına iç harcçtan koyup rulo şeklinde sarın. Yağlı kağıt serdiğiniz fırına tepsisine dizin. Önceden ısıttığınız 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun...
KAHVALTILIK DÜRÜM TARİFİ
Malzemeler:
1 tam buğday unlu lavaş
1 haşlanmış yumurta
Dilimlenmiş zeytin
Beyaz peynir
1 yeşil biber
Yarım kırmızı biber
2-3 dal maydanoz
Yarım avakado
Nasıl yapılır?
Yumurtamızı haşlayın kalan malzemeyi dilimleyip lavaşa dizin ve dürüm haline getirin. Afiyet olsun.
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