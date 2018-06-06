HT Egeli'de yer alan habere göre, İzmir’in Çeşme Belediye Başkanı CHP’li Muhittin Dalgıç, ses yasağı saatleri hakkında bilgi verdi. Alaçatı Mahallesi’nde, nisan ayı sonunda gürültü kirliliğinin önüne geçilmesi için ses yüksekliğinin en fazla 75 desibel olmasıyla ilgili toplantı yapıldığını hatırlatan Dalgıç, “Mevcut mevzuata göre, ses yasağı saat 24.00’te başlıyor. 07.00’ye kadar da gürültü yapılması yasak. Mevzuata ilave bir madde konulup, ‘Valilikteki ilgili komisyon, bu saatlerle ilgili bir düzenleme yapabilir’ denildi. Çeşme Belediyesi olarak 01.00 ve 02.00 saatlerinde yasağın başlamasını önerdik; ancak valilikteki komisyon toplantısından 01.00 ve 03.00 saatleri kararı çıktı. Yani Ayayorgi ve Alaçatı Marina’dan sonraki bölgede müzik yasağının başlama saati 03.00, merkezlerdeki alanlarda ise yasağın başlama saati 01.00 olarak belirlendi. Deklare edildiği için de herkes bu saatleri biliyor. Bayramdan önce ilgili bütün işletmeleri tekrar toplantıya çağıracağız. Yasak saatlerini tekrar deklare edeceğiz” dedi.

İNŞAAT YASAĞI

Belediye Meclisi’nin haziran ayı toplantısında, her yıl yaz aylarında uygulanan inşaat yasağı konusunda da karar alındı.

Oy birliği ile alınan karara göre, inşaat yasağı 15 Haziran ve 15 Eylül günleri arasında uygulanacak. Meclis kararına göre, inşaat yasağı ihlali durumunda, her bağımsız bölüm için 2 bin 500 liralık para cezası uygulanacak.

Başkan Dalgıç, “Belirlenen yasak saatlerinin uygulanmasını İlçe Emniyet Müdürlüğü denetleyecek” dedi.

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