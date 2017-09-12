Pikan cevizli ve muzlu cupcake malzemeler

120 gram un

100 gram tereyağı

100 gram pikan cevizi

80 gram toz şeker

2 adet olgun muz

2 yumurta

50 ml. süt

Yarım çay kaşığı vanilya

1 çay kaşığı tarçın

2 çay kaşığı kabartma tozu

Yarım çay kaşığı tuz

Pikan cevizli ve muzlu cupcake nasıl yapılır?

Oda sıcaklığında bekletilmiş, yumuşak kıvamdaki tereyağı ve şekeri derin bir kabın içerisinde karıştırarak kabarmasını sağlayın. Yumurtaları tek tek ilave ederek karışıma yedirin. Vanilya ve kabuklarını soyup ezdiğiniz muzları da ekleyip karıştırın. Ardından süt, un, kabartma tozu ve tarçını ekleyip kısa süre karıştırmaya devam edin. Pikan cevizlerinin yarısını karışıma ekleyin. Fırın tepsisine aralıklı olarak dizdiğiniz cupcake kağıt kalıplarını içerisine yemek kaşığı yardımıyla karışımı paylaştırın. Kalan pikan cevizlerini keklerin üzerine serpiştirin. Önceden ısıtılmış 170 °C fırında 18-20 dakika pişirin. Oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Ilık servis edin ya da soğuduktan sonra üzeri kaplı bir şekilde oda sıcaklığında iki gün muhafaza edebilirsiniz. Afiyet olsun!

muzlu cupcake

cevizli muzlu cupcake