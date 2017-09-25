Bakan Mehmet Özhaseki 'Sıfır Atık Projesi'ni anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi"nin yaygınlaştırılmasına ilişkin program, 26 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, tanıtım toplantısı öncesinde projenin detaylarını Habertürk TV'ye anlattı. Özhaseki'nin konuşmasının satırbaşları şöyle;
"PROJE, BAKANLIĞIN ANA BİNASINDA BAŞLADI"
- Haliyle önce kendimizde yapmalıyız, dışarıya sonra tavsiye edelim. Kendimizin yapmadığı bir şeyi söylemeninde bir faydası olmaz. Bu binada yaklaşık 3 bin kişi çalışıyor. Bu kişilerin kendine has dışarıya attığı bir takım atıklar var. Bütün bunların ayrılması, dışarıya "Sıfır Atık" sloganıyla verilmesi birinci hedefimizdir.
"ÖNCE KAMU KURUMLARINDA BAŞLIYORUZ"
- Önce kamu kurumlarında yurt, okul ve hastane gibi topluca insanların yaşadığı yerlerde. Sonra da bütün belediyelerde gelecek sene itibariyle, bir pilot uygulamayla yaygınlaştırıp, dışarıya en az atığı vermeye çalışacağız.
"İNSANLARI UYARIP BİLİNÇLENDİRMEK İSTİYORUZ"
-Eskiden insanlar çok az üretip, çok az da tüketiyorlardı. Dışarıya vermiş olduğu atıklarda azdı. Doğa bunları eritebiliyordu. Ancak sanayi devrimiyle ekosistem bozuldu. Üretim ve tüketim arttı. Bunlar sonucunda sistemin bozulmasına insanın göz yumması gerekiyordu. Son yıllarda çevre bilinci müthiş şekilde gelişiyor. İnsanlar dikkat ediyor ama böyle bir öncülüğe ihtiyaçları olduğunu düşünüyoruz. İklim değişikliklerine de dikkat çekip, insanları uyarıp bu konuda da bilinçlerdirmek için gayret ediyoruz.
- Bakın son 125 yıl içerisinde, yeryüzü düzeyindeki sıcaklık artı bir derece arttı. Bilim insanları bunu ikide tutmamız gerekiyor. Eğer üçe çıkarsa çölleşme başlar. Susuzluk başlar.
"EKONOMİYE KATKI OLARAK DÖNÜYOR"
- Kağıtları ayrı bir yerde topluyoruz. Neredeyse 1 ton kağıt, tam 17 tane ağacın ölümüne neden oluyor. Ana binamızda 45 ton kağıt toplanıp değerlendirilecek. Tüm Türkiye'de bu işi yapmak mümkün.
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