Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görevli olup KHK ile FETÖ kapsamında görevden ihraç edilen ve Bylock kullandıkları tespit edilen 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelileri hakkındaki işlemler sürüyor.

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