Cezaevindeki 2 Yunan askere sürpriz ziyaret!

Yunanistan Parlamento Başkanı, Türkiye'de tutuklandıktan sonra cezaevine konan 2 Yunan askeri ziyaret edeceği bildirildi.

Yunanistan Parlamento Başkanı'nın bugün Edirne'ye gelerek tutuklu bulunan Yunan teğmen ve astsubayı ziyaret edeceği açıklandı.

İki Yunan asker, Edirne'de Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu'nda görev yaparken devriyeleri sırasında Türk tarafına geçtikleri için 'askeri casusluk' ve 'askeri yasak bölgeye girmek' suçlarından tutuklanmıştı. İki asker haklarındaki suçlamaları kabul etmemiş ve sınırı geçtiklerini fark etmediklerini belirtmişti.

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