Son dakika Ünlü seri katil Charles Manson öldü

1960'lı yıllarda ABD'de işlediği cinayetlerle gündeme gelen ve kendine "Şeytan" adını takan Charles Manson öldü.

Charles Manson, 83 yaşındaydı.

ABD basınında yer alan haberlere göre Manson, bu ayın başlarında Kaliforniya'daki Bakersfield hastanesine yatırılmıştı.

60'lı yılların başında sahte çek vermek, fuhuş yaptırma, uyuşturucu satıcılığı gibi birçok suçtan dolayı hapishaneye giren Manson, hapishaneden çıktıktan sonra birçok kişiyi yanına toplayarak bir nevi "cinayet timi" oluşturdu.

Manson, hapishane yıllarında insan zihnine girebilme yetisi kazandığını iddia etmişti.

1967 yılında son kez tahliye oldu ve kendisinin "aile" dediği bir çeşit tarikat kurarak Los Angles’te bir çiftliğe yerleşti. 1969 yılında Manson ailesi olarak tanınan Manson'un müridleri yedi kişiyi öldürdü. Öldürülenler arasında yönetmen Roman Polanksi'nin hamile eşi Hollywood aktrisi Sharon Tatede vardı.

Manson ve grubu bir gece sonra Labianca çiftini aynı şekilde parçalara ayırarak öldürdü. Ölüme mahkûm edilmesine rağmen Kaliforniya yüksek mahkemesi cezayı ömür boyu hapse çevirdi.

Seri katil olarak da anılan Manson’un ABD’de fan kulüpleri ve bir hayran kitlesi bulunuyor.

Manson'un 2027'de şartlı tahliyeden yararlanması bekleniyordu.

IRK SAVAŞI İDDİASI

Charles Manson, haberlerde isyan eden siyahileri gördükten sonra “Helter Shelter” isimli bir teori geliştirmiş ve bu teoriye göre ülkede bir ırk savaşı çıkacağını ve siyahların, bütün beyazları öldüreceğini iddia etmişti. Manson'un bu nedenle altının ortasında bir nazi dövmesi bulunuyordu.

Charles Manson