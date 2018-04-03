İstanbul'da "Check-up hizmeti veriyoruz" diyerek sahte kart bastırıp binlerce kişiyi dolandıran 13 kişilik çete çökertildi. Çete lideri Aziz Tarhan T.'nin 2 gece kulübüne ortak olduğu ve lüks bir yaşam sürdüğü öğrenildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, check-up hizmeti için kart bastıran bir çetenin çok sayıda vatandaşı dolandırdığını belirledi. Çete üyelerinin itiraz eden vatandaşları da "Ödeme yapmazsanız avukatlarımız size haciz kararı çıkartacak" diyerek korkuttuğu tespit edildi.

Dolandırılan vatandaşlara hiçbir geçerliliği olmayan sahte kart gönderen çetenin, 350 lira vererek sahte kart alan vatandaşları yeniden aradığı, '350 -500 lira daha ödemeniz var' diyerek yeniden dolandırdığı, itiraz eden vatandaşları da "2 bin lira hizmet parası verin yoksa haczederiz" diye tehdit ettikleri anlaşıldı. Vatandaşların, kartlarını kullanmak için hastanelerin kapısından dönünce dolandırıldıklarını anladıkları belirtildi.

Çetenin tespitinin ardından polis, şüphelilerin Kağıthane'de kurdukları bir çağrı merkezinin de aralarında bulunduğu 13 adrese operasyon düzenledi. Çete lideri Aziz Tarhan T.'nin de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Çete lideri Aziz Tarhan T.'nin Kadıköy Acıbadem'de lüks bir villada yaşadığı, 2 gece kulübüne ortak olduğu ve lüks bir yaşam sürdüğü öğrenildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan çete üyelerinden 5'i tutuklanırken 8'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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